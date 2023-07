ഏക സിവിൽ കോഡ്: സംവാദത്തിന് കെപിസിസി, ആദ്യം കോഴിക്കോട്

തിരുവനന്തപുരം∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി കേന്ദ്രം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഏക സിവിൽകോഡിൽ സംവാദത്തിനു കെപിസിസി. കോഴിക്കോടാണു ആദ്യ സംവാദം സംഘടിപ്പിക്കുക. വിഷയത്തിൽ തെരുവിലിറങ്ങി സമരം വേണ്ടെന്നാണു കെപിസിസി നേതൃയോഗത്തിലുണ്ടായ തീരുമാനം. ഹൈബി ഈഡൻ അവതരിപ്പിച്ച സ്വകാര്യ ബില്ലിനെതിരെയും നേതൃയോഗത്തിൽ വിമർശനം ഉയർന്നു. തലസ്ഥാനമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹൈബി ഈഡന്റെ ബിൽ അനവസരത്തിലെന്നായിരുന്നു കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് പറഞ്ഞത്.

ഹൈക്കമാൻഡ് അനുമതിയോടെയാണു ഏക സിവിൽ കോഡിനെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം എതിർക്കുന്നത്. ഏക സിവിൽ കോഡിൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം അഴകൊഴമ്പൻ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നെന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണം സിപിഎം ആരംഭിച്ചതോടെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തോട് കെപിസിസി അഭിപ്രായം തേടിയിരുന്നു. മുസ്‌ലിം ലീഗ്, സമസ്ത, എപി സുന്നി വിഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കെ.സി.വേണുഗോപാൽ ഇന്നലെ കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണ അറിയിച്ചിരുന്നു.

പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ, കാന്തപുരം എ.പി.അബൂബക്കർ മുസല്യാർ എന്നിവരുമായാണു വേണുഗോപാൽ സംസാരിച്ചത്. മുസ്‌ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ആശങ്ക ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും അവരെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായിട്ടല്ല കോൺഗ്രസ് കാണുന്നതെന്നുമായിരുന്നു വേണുഗോപാൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്.

English Summary: KPCC will do debate on Uniform Civil Code