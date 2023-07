സംസ്ഥാനത്ത് ഗുഡകയുടെയും പാൻമസാലയുടെയും ഉൽപാദനം പൂർണമായും നിരോധിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തു പുകയിലയും നിക്കോട്ടിനും അടങ്ങിയ ഗുഡ്കയുടെയും പാൻമസാലയുടെയും ഉൽപാദനം, സംഭരണം, വിതരണം എന്നിവ പൂർണമായി നിരോധിച്ചു സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മിഷണർ വി.ആർ.വിനോദ് ഉത്തരവിട്ടു. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ഇവ നിരോധിച്ചത്. എന്നാൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ കമ്മിഷണറുടെ നിരോധന ഉത്തരവിന് ഒരു വർഷമാണു കാലാവധി. അതിനാൽ നിരോധനത്തിനു നിയമപരമായ നിലനിൽപു വേണമെങ്കിൽ വർഷംതോറും പുതിയ ഉത്തരവ് ഇറക്കണം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ചത്.



English Summary: Production Of Gudka And Panmasala Banned In Kerala