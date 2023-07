‘സേനാംഗങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാണിയൂര് എത്തണം’: സഹായമഭ്യർഥിച്ച് മെമ്പർ

കോഴിക്കോട്∙ കനത്ത മഴയിൽ കല്ലാച്ചി വാണിയൂർ റോഡ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. സമീപത്തെ വീടുകളിലേക്കും വെള്ളം കയറി. ഇതോടെ ആളുകളെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ മെമ്പർ സഹായമഭ്യർഥിച്ചു.

‘സേനാംഗങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാണിയൂർ റോഡിൽ എത്തണം. ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരു വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറി. അടുത്ത വീട്ടിലും കയറുകയാണ്. വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നു സഹായിക്കണം. ഇന്നലെ മുതലേ വിളിച്ചിട്ടും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ആരും എത്തിയിട്ടില്ല.’



English Summary: Rain Havoc: Audio of Member seeking help to save people