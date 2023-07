കുട്ടി കരഞ്ഞു, കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് പുട്ടിൻ; സന്തോഷവും 5 ബില്യൻ റൂബിൾസും

മോസ്കോ∙ പതിവായി കാണാറുള്ള പരുക്കൻ മുഖഭാവത്തിനു പകരം പുഞ്ചിരിയോടെയും സൗമ്യനായും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ. എട്ടു വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയാണു പുട്ടിന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിരിയിച്ചത്. ഡെർബെന്റിൽനിന്നുള്ള റെയ്സത് അകിപോവ എന്ന പെൺകുട്ടി പുട്ടിന്റെ ക്ഷണമനുസരിച്ച് മോസ്കോയിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സന്തോഷനിമിഷം.

അടുത്തിടെ തന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള പ്രദേശം പുട്ടിൻ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയാതിരുന്നതിലെ സങ്കടം റെയ്സത് അകിപോവ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. കരയുന്ന കുട്ടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായി. ഇതോടെയാണു ക്രെംലിനിൽ പ്രസിഡന്റിനെ പ്രത്യേകമായി കാണാൻ റെയ്സതിനും കുടുംബത്തിനും അവസരമൊരുങ്ങിയത്. തെക്കൻ റഷ്യയിലെ ഡഗസ്റ്റാൻ പ്രദേശവാസിയാണു റെയ്സത്. കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഡഗസ്റ്റാൻ മേഖലയ്ക്കു പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക സഹായം പുട്ടിൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.

റെയ്സത് എത്തിയപ്പോൾ, ധനമന്ത്രിയുമായുള്ള ഫോൺകോളിൽ ചേരാൻ അവളെ പുട്ടിൻ ക്ഷണിച്ചു. തന്റെ നാടിനായി പ്രത്യേകം ബജറ്റ് വിഹിതം വേണമെന്ന് റെയ്സത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുട്ടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ധനമന്ത്രി ആന്റൺ സില്വാനോവ് ആദ്യം അമ്പരന്നു. പിന്നീട്, പ്രദേശത്തിന് അധികവിഹിതം നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയതായും വാർത്താ ഏജൻസി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഡഗസ്റ്റാനു വേണ്ടി 5 ബില്യൻ റൂബിൾസ് നമുക്കു കിട്ടിയതായി റെയ്സതിനോടായി പുട്ടിൻ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു. പൂക്കൾ നൽകിയാണു റെയ്സതിനെ പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കു പുട്ടിൻ സ്വാഗതം ചെയ്തത്. പുട്ടിനെ കണ്ടതും റെയ്സത് അദ്ദേഹത്തിനരികിലേക്ക് ഓടിയെത്തി. ഇരുവരും ആലിംഗനവും ചെയ്തു. വാഗ്നർ കൂലിപ്പട്ടാളത്തിന്റെ കലാപത്തിനുശേഷം പുട്ടിനെ ഇത്രയും ആഹ്ലാദത്തോടെയും മിതത്വത്തോടെയും കാണുന്നത് ആദ്യമാണെന്നാണു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രതികരണം.

