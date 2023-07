കുതിരാന് സമീപം ദേശീയപാതയിൽ കുഴി: 10 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരടിയിലേറെ റോഡ് താഴ്ന്നു

തൃശൂർ∙ കുതിരാനു സമീപം മണ്ണുത്തി വടക്കഞ്ചേരി ദേശീയപാതയിലെ വഴുക്കുംപാറ മേൽപ്പാതയിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വിള്ളൽ രൂപപ്പെട്ടിടത്ത് വലിയ കുഴി രൂപപ്പെട്ടു. 10 മീറ്ററോളം നീളത്തിൽ ഒരടിയിലേറെ റോഡ് താഴ്ന്നു. കൂടുതൽ ഭാഗം ഇടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭാഗത്തു പൊലീസ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി.

ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് പാലക്കാടുനിന്ന് തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്കു വരുമ്പോൾ കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിനു സമീപം റോഡിന്റെ ഒരു വശത്ത് വിള്ളൽ ദൃശ്യമായത്. പിന്നാലെ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയശേഷം പാർശ്വഭിത്തി കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. നാലുമാസം കൊണ്ട് പാതനിർമാണത്തിന് കരാറെടുത്തിരിക്കുന്ന കമ്പനി ഇതു കെട്ടണമെന്നാണ് ദേശീയപാത ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം പങ്കെടുത്ത തിങ്കളാഴ്ചത്തെ യോഗത്തിൽ ധാരണയായത്.

English Summary: The portion of the road that had cracked fell down more near Kuthiran Tunnel