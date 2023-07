എകവ്യക്തി നിയമത്തെ എതിർത്ത് അണ്ണാഡിഎംകെ; എൻഡിഎയിൽ തുടരണമോ എന്നും ചർച്ച

ചെന്നൈ ∙ എകവ്യക്തി നിയമത്തെ എതിർക്കുന്നതു തുടരാൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ ബിജെപി സഖ്യകക്ഷിയായ അണ്ണാഡിഎംകെയുടെ തീരുമാനം. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ മതപരമായ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കെരുതെന്നാണു പാർട്ടി നിലപാടെന്നും ഇതു തുടരുമെന്നും ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി കെ.പളനിസാമി പറഞ്ഞു. 2019 മുതൽ ഇതേ നിലപാടിലാണു പാർട്ടി. എൻഡിഎയിൽ സഖ്യം തുടരണമോ എന്ന കാര്യത്തിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപു തീരുമാനമെന്ന് എടപ്പാടി പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്തു ബിജെപിയും അണ്ണാഡിഎംകെയും തമ്മിലുള്ള ശീതയുദ്ധം ശക്തമായി തുടരുന്നതിനിടെയാണു ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗത്തിനു ശേഷമുള്ള എടപ്പാടിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. അണ്ണാഡിഎംകെയുമായി സഖ്യം വേണ്ടെന്ന് പൊതുവേദിയിൽ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞതും എടപ്പാടിയെയും സംഘത്തെയും ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് അമിത് ഷാ ഇടപെട്ടാണു രംഗം ശാന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ, ഇപ്പോഴും ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള പോരു തുടരുകയാണെന്ന സൂചനകളാണു വിവിധ പ്രസ്താവനകൾ വഴി പുറത്തു വരുന്നത്.

English Summary: AIADMK says Uniform Civil Code will Adversely Affect Religious Rights of Minorities