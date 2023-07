യുവതിയെ നിലത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു, മുഖത്തു പെപ്പർ സ്പ്രേ പ്രയോഗം: പൊലീസ് അതിക്രമം

ലൊസാഞ്ചൽസ്∙ മോഷണം ആരോപിച്ചു ഭർത്താവിനെ പൊലീസ് വിലങ്ങുവയ്ക്കുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത യുവതിക്കു നേരെ പൊലീസ് അതിക്രമം. പൊലീസ് യുവതിയെ നിലത്തേക്ക് എറിയുകയും മുഖത്തു പെപ്പർ സ്പ്രേ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെ അന്വേഷണത്തിനു ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ജൂൺ 24നു യുഎസിലെ ലൻകാസ്റ്ററിലെ വിൻകോ ഗ്രോസറി സ്റ്റോറിനു മുൻപിലാണു സംഭവം നടന്നത്. ഫോക്സ് ന്യൂസാണു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

മോഷണം ആരോപിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും പൊലീസ് തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നു യുവാവിന്റെ കയ്യിൽ വിലങ്ങുവച്ചു. ഇവ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന യുവതിയുടെ അടുത്തെത്തിയ പൊലീസ് ഇവരെ നിലത്തേയ്ക്ക് എറിയുകയും പെപ്പർ സ്പ്രേ മുഖത്തേക്ക് അടിക്കുകയുമായിരുന്നു. സ്ത്രീ അർബുദരോഗിയാണെന്നും ആക്രമിക്കരുതെന്നും ഭർത്താവ് പറഞ്ഞെങ്കിലും പൊലീസ് അതിക്രമം തുടരുകയായിരുന്നു.

പൊലീസിനോട് അതിക്രമം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമീപപ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ലിസ മിഖേല്‍ ഖേരറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുകയും സംഭവം ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തനിക്കു ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നു സ്ത്രീ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ലിസ മിഖേൽ ഖേരറ്റ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നു ലൊസാഞ്ചലസ് കൗണ്ടി ഷെരീഫ് പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലകളിൽനിന്നു നീക്കിയതായി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിഡിയോയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

English Summary: US cop attacked woman and used pepper spray on her