രാജസ്ഥാനിൽ മഞ്ഞുരുകി?; തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടെന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റ്

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജസ്ഥാനിൽ മഞ്ഞുരുകിയെന്ന് സൂചന. വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ്. പാർട്ടിയുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കുശേഷം പറഞ്ഞു.

ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്നും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി. മുൻ ബിജെപി സർക്കാരുകളുടെ അഴിമതി വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുമെന്നും പൈലറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തവണത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഴിമതിയാണ് പ്രചാരണ വിഷയമാക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

താനുയർത്തിയ വിഷയങ്ങൾ പരിഗണിച്ച കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടിൽ പൈലറ്റ് സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി.

