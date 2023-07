കൽപറ്റ∙ കനത്ത മഴയിൽ നൂൽപ്പുഴ വില്ലേജിലെ പുഴങ്കുനി പണിയ കോളനിയിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് ഒൻപതു കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. 26 അംഗങ്ങളെയാണ് കല്ലൂർ ജിഎച്ച്എസ് സ്കൂളിലേക്കു മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത്. ഇവിടെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപ് തുടങ്ങി.

ഒൻപത് കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ട 18 മുതിർന്നവരും എട്ടു കുട്ടികളുമാണ് ക്യാംപിലുള്ളത്.

English Summary: Flood: 26 people from 9 houses evacuated from Pazhamkuni colony of Noolpuzha village to relief camp