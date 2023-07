‘ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണത്തിന് സിപിഎം ഇറങ്ങുന്നത് കുറുക്കൻ കോഴിയുടെ സുഖം അന്വേഷിക്കുന്നപോലെ’

തിരുവനന്തപുരം∙ ഏകവ്യക്തി നിയമം കൊണ്ടുവരാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രമത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്നും എക്കാലത്തും കോൺഗ്രസിന്റെ നയം ഇതാണെന്നും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ. ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും വര്‍ഗീയവൽക്കരിക്കാനുമാണ് ബിജെപി ശ്രമം. ബിജെപി നീക്കത്തിനെതിരെ എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജനകീയ സദസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും.

വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കില്ലെന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച സമയത്ത് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയതെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഇത്രയും വർഷം കരുത്തുറ്റ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ നിലനിന്നു. നരേന്ദ്രമോദി നിയമിച്ച കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കിയത് ഏക വ്യക്തി നിയമം അനിവാര്യമല്ലെന്നാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും ഇതേ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്.

ഈ നിയമം കേരളത്തിലെ മുസ്‍ലിം സമുദായത്തെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒന്നായി ചിത്രീകരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനാണ് സിപിഎം ശ്രമിക്കുന്നത്. ഏക വ്യക്തി നിയമത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിലപാടാണ് മുൻപ് സിപിഎം നേതാക്കൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. കുറുക്കൻ കോഴിയുടെ സുഖം അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുന്നതുപോലെയാണ് സിപിഎം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. സിപിഎമ്മിന് അവസരത്തിനൊത്ത് മാറാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഏക വ്യക്തി നിയമത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട്.

എതിർക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്ന സർക്കാർ ജനാധിപത്യത്തിന് അപകടമാണെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എതിരെ സർക്കാർ എടുക്കുന്ന നയത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് പോരാടും. 283 ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികൾ ജൂലൈ 26ന് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാർച്ചുകൾ നടത്തും. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അപഹാസ്യമായ സംഭവങ്ങള്‍ നടക്കുന്നു. 66 കോളജുകളിൽ പ്രിൻസിപ്പിൽ ഇൻചാർജ് ഭരണമാണ്. സർവകലാശാല മാർച്ചും വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ സദസുകളും സംഘടിപ്പിക്കും.

