6 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച 71 കാരന് 10 വർഷം കഠിന തടവും അരലക്ഷം രൂപ പിഴയും

തളിപ്പറമ്പ്∙ സ്കൂൾ വിട്ട് വരികയായിരുന്ന 6 വയസ്സുള്ള പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ വയോധികന് 10 വർഷം കഠിന തടവും 50,000 രൂപ പിഴ ശിക്ഷയും വിധിച്ചു. ഇരിട്ടി വയത്തൂർ തൊട്ടിപ്പാലം ചേരൂർ അബ്ദു(71)വിനെയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ച് കൊണ്ട് തളിപ്പറമ്പ് പോക്സോ അതിവേഗ കോടതി ജഡ്ജി ആർ.രാജേഷ് ഉത്തരവിട്ടത്.

2017 ജൂലൈ 17ന് വൈകിട്ടായിരുന്നു സംഭവം. സ്കൂളിൽനിന്നു വന്ന കുട്ടി രക്ഷിതാക്കളെ കാത്ത് കടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ വന്ന അബ്ദു കുട്ടിയെ ബലമായി കടയുടെ പിൻവശത്തേക്കു പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവത്രെ. ശിക്ഷ വെവ്വേറെ ആയതിനാൽ പ്രതി 10 വർഷവും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. വാദി ഭാഗത്തിനു വേണ്ടി സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഷെറിമോൾ ജോസ് ഹാജരായി. അന്നത്തെ ഇരിട്ടി ഡിവൈഎസ്പി പ്രജീഷ് തോട്ടത്തിൽ, ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ.സുനിൽകുമാർ എന്നിവരാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത്.

English Summary: Man gets 10 years in jail for sexual harassment