പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായാലും ഭാര്യ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാകില്ല: മോദിയെ പരിഹസിച്ച് ലാലു

ന്യൂഡൽഹി∙ 2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി മുഖം ആരാകുമെന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ ചോദ്യത്തിന് സ്വതസിദ്ധമായ നർമത്തിൽ കുതിർന്ന മറുപടിയുമായി ആർജെഡി നേതാവ് ലാലുപ്രസാദ് യാദവ്. പ്രധാനമന്ത്രി ആരായാലും ഭാര്യയില്ലാത്ത വ്യക്തിയാകില്ലെന്ന് ലാലുപ്രസാദ് യാദവ് പറഞ്ഞു. ഭാര്യയില്ലാതെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ താമസിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. ഇത് പ്രായമായ വ്യക്തിക്കും ബാധകമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പരിഹസിച്ചു.

പട്നയിൽ നടന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടു വിവാഹം കഴിക്കാൻ ലാലുപ്രസാദ് യാദവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ‘‘രാഹുൽ, താങ്കൾ വിവാഹം കഴിക്കണം. ഇനിയും വൈകിയിട്ടില്ല. വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ കേൾക്കില്ലെന്ന് താങ്കളുടെ അമ്മ ഞങ്ങളോടൊക്കെ വിഷമം പറയുന്നു. താടിയൊക്കെ വടിച്ചുകളയണം’’– എന്നായിരുന്നു ലാലു പറഞ്ഞത്. ‘താടി വെട്ടിയൊതുക്കാം’ എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞ രാഹുൽ, വിവാഹക്കാര്യത്തിലുള്ള പ്രതികരണം ചിരിയിലൊതുക്കിയിരുന്നു.

