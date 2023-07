രാജസ്ഥാനിൽനിന്ന് കാണാതായ പതിനേഴുകാരിയും അധ്യാപികയും ചെന്നൈയിൽ; ‘ലൗ ജിഹാദെ’ന്ന് ആരോപണം

ജയ്പുർ∙ രാജസ്ഥാനിൽനിന്ന് അധ്യാപികയ്ക്കൊപ്പം കാണാതായ പതിനേഴുകാരിയെ ചെന്നൈയിൽനിന്നു കണ്ടെത്തി. ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് ഇരുവരെയും രാജസ്ഥാനിലെ ബിക്കാനീറിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. തങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിലാണെന്നും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്നും അപേക്ഷിച്ച് ഇരുവരും പങ്കുവച്ച വിഡിയോ പുറത്തുവന്നതിനു രണ്ടു ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ് ഇവരെ ചെന്നൈയിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരെ കാണാതായതിനു പിന്നാലെ നാട്ടിൽ ‘ലൗ ജിഹാദ്’ ആരോപണം ശക്തമായിരുന്നു.

ചെന്നൈയിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപ് ഇരുവരും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നും ബിക്കാനീർ ഐജിപി ഓം പ്രകാശ് അറിയിച്ചു. കുട്ടിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരികെ എത്തിക്കുമെന്നും കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അധ്യാപികയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതിയാണ് കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്നു കാട്ടി മാതാപിതാക്കൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. രാവിലെ ഏഴരയ്ക്ക് സ്കൂളിലേക്കു പോയ വിദ്യാർഥി പിന്നീട് തിരിച്ചെത്തിയില്ല. അധ്യാപികയുടെ വീട്ടുകാരും അവരെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. വിദ്യാർഥിനി അധ്യാപികയ്ക്കൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയെന്ന വാർത്ത പരന്നതോടെ പ്രദേശത്ത് വൻ പ്രതിഷേധമാണ് അരങ്ങേറിയത്. ഇരുവരും ഇതരമതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതിനാൽ ലൗ ജിഹാദാണെന്ന ആരോപണവും ശക്തമായിരുന്നു.



English Summary: Bikaner girl, her woman teacher, who eloped, traced to Chennai