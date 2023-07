ഞങ്ങൾ രാജി നൽകുന്നവരല്ല, സ്വീകരിക്കുന്നവർ; എല്ലാവരെയും ഒപ്പം നിർത്തും: ഷിൻഡെ വിഭാഗം

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയ്ക്കു സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെന്നും എൻസിപി വിമതൻ അജിത് പവാർ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായതിൽ പാർട്ടിയിൽ കലഹമില്ലെന്നും ശിവസേന ഷിൻഡെ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. മുഴുവൻ കൂടിക്കാഴ്ചകളും മാറ്റിവച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി അടിയന്തരയോഗം വിളിച്ചതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു ശിവസേനയുടെ പ്രതികരണം. ‘‘ഞങ്ങൾ രാജിവെക്കുന്നവരല്ല. രാജി സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവരെയും ഒപ്പം കൂട്ടുന്നവരും ക്ഷമയുള്ളവരുമാണ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ളത്. ഇന്നലെ എല്ലാ എംഎൽഎമാരും എംപിമാരും ഏക്നാഥ ഷിന്‍ഡെയിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു. അതൃപ്തി സംബന്ധിച്ചു പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകളെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതമണ്. ഇത് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്’’–ശിവസേന നേതാവ് ഉദയ് സാമന്ത് പ്രതികരിച്ചു.

രണ്ട് എംഎൽമാർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നു ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്നും സാമന്ത് പറഞ്ഞു. ‘‘എംഎൽഎമാരിൽ ഒരാൾ എന്‍സിപിക്കൊപ്പം നിൽക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞെന്നാണു ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ആരും എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല. നിലവിലെ സർക്കാരിന് 200 എംഎൽഎമാരുടെ സുരക്ഷിതമായ പിന്തുണയുണ്ട്. ശിവസേന – എൻസിപി – കോൺഗ്രസ് സഖ്യം ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്നതാണ് അജിത് പവാർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നതിൽനിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്’’– സാമന്ത് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന യോഗത്തിൽ‍ എല്ലാ ബിജെപി എംഎൽഎമാരും എംപിമാരും പങ്കെടുത്തു. വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടാമെന്നുമാണു യോഗത്തിൽ ചർച്ചചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അജിത് പവാറിന്റെ വരവ് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എംഎൽഎമാർക്കിടയിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങളുണ്ടാക്കി എന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ശിവസേന സ്ഥാപകൻ ബാൽ താക്കറെ ഒരിക്കലും എൻസിപിയുടെ ആശയങ്ങളോടു സഹകരിക്കാൻ തയാറായിട്ടില്ലെന്നാണ് എംഎൽഎമാരുടെ വാദം.

എൻസിപിയുമായി സഹകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഉദ്ധവ് താക്കറെ പിതാവ് ബാൽ താക്കറെയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽനിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയാണെന്നാണു ശിവസേനയെ പിളർത്തിയപ്പോൾ ഷിൻഡെ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന ആരോപണം. എന്നാൽ ഈ നിലപാടിൽനിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നതാണ് പുതിയ നീക്കമെന്ന രീതിയിലും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ചർച്ച സജീവമാണ്.

