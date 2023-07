‘ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല’: മകന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് പൊലീസ് മടങ്ങി; പിന്നാലെ ക്രൂരകൊലപാതകം

കൊച്ചി∙ എറണാകുളം മരടിൽ അമ്മയെ മകൻ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിലേക്കു നയിച്ചത് പൊലീസിന്റെ അനാസ്ഥയെന്ന് ആരോപണം. തുരുത്തി അമ്പലത്തിനു സമീപം ബ്ലൂക്ലൗഡ് ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന കാഞ്ഞിരവേലിൽ അച്ചാമ്മ ഏബ്രഹാം (77) ആണു മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ മകൻ വിനോദ് ഏബ്രഹാമിനെ (52) അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. മാനസിക വെല്ലുവിളിക്ക് ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കുന്നയാളാണ് വിനോദ് എന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എട്ടോടെ വാതിൽ തകർത്ത് അകത്തു കയറിയപ്പോഴാണ് അരുംകൊല അറിഞ്ഞത്. കത്തി വീശി അക്രമാസക്തനായിരുന്ന വിനോദിനെ ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് പൊലീസ് കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്. അകത്തെ മുറിയിൽ വെട്ടേറ്റു മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു അച്ചാമ്മ. മുഖത്തും രഹസ്യഭാഗങ്ങളിലും മാരകമായി വെട്ടേറ്റു.

കൊലപാതകത്തിനു കാരണം മരട് പൊലീസിന്റെ അനാസ്ഥയാണെന്ന് മരട് നഗരസഭാധ്യക്ഷൻ ആന്റണി ആശാൻപറമ്പിൽ, ഡിവിഷൻ കൗൺസിലർ ഷീജ സാൻകുമാർ എന്നിവർ ആരോപിച്ചു. മണിക്കൂറുകളോളെ വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ടശേഷമാണ് അച്ചാമ്മയെ വിനോദ് വെട്ടിക്കൊന്നത്. രാവിലെ മുതൽ മകൻ തന്നെ വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അയൽവാസിയെ അച്ചാമ്മ ഫോൺ വിളിച്ച് അറിയിച്ചിരുന്നു. അയൽവാസി ഡിവിഷൻ കൗൺസിലറെ സംഭവം അറിയിച്ചു. കൗൺസിലർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതു പ്രകാരം മരട് പൊലീസ് ഉച്ചയോടെ എത്തിയെങ്കിലും വീടിനകത്തു കയറാനായില്ല. ഇവിടെ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ലെന്ന് വിനോദ് പറഞ്ഞതു വിശ്വസിച്ച് പൊലീസ് മടങ്ങി.

വൈകിട്ടായതോടെ വീടിനുള്ളിൽ നിന്നു കരച്ചിലും സാധനങ്ങൾ തല്ലിത്തകർക്കുന്നതുമായ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. കൗൺസിലർ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് പൊലീസ് വീണ്ടുമെത്തിയെങ്കിലും വീട് തുറക്കാനായില്ല. ഇതിനിടെ അച്ചാമ്മയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാതായി. വീട് തുറക്കണമെങ്കിൽ രേഖാമൂലം എഴുതിത്തരണമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഉടൻ കത്തു നൽകി. എന്നിട്ടും തുറക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നതോടെ അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ സഹായം തേടി. ഇതിനിടെ രണ്ടു മണിക്കൂറിലേറെ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. വൈകിട്ടെങ്കിലും വീട് തുറന്നിരുന്നെങ്കിൽ അച്ചാമ്മയുടെ ജീവൻ ഒരുപക്ഷേ നഷ്ടപ്പെടില്ലായിരുന്നെന്ന് അയൽവാസികൾ പറഞ്ഞു.

English Summary: Son Killed Mother at Ernakulam; Alleged Negligence of the Police