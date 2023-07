ചേർത്തല∙ കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്ത് പതിനൊന്നാം വാർഡ് കോഴികുളങ്ങര ബാബു(61) ആണ് മരിച്ചത്. വീടിന് സമീപത്തുള്ള കുളത്തിൽ നിന്നാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്നലെ രാത്രി ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാതായിരുന്നു. പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെയോടെ കുളത്തിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. കാൽവഴുതി കുളത്തിൽ വീണതാകാമെന്നാണ് നിഗമനം. ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ ശ്യാമള. മക്കൾ: നിഖിൽ, നിഷ.



English Summary: Farm worker dies after falling into pond in Kanjikuzhi