കാട്ടാക്കട ആൾമാറാട്ടം: മുൻ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെയും വിശാഖിന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി

കാട്ടാക്കട∙ ക്രിസ്ത്യൻ കോളജിലെ ആൾമാറാട്ട കേസിൽ പ്രതികളായ മുൻ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ.ജി.ജെ.ഷൈജു, എസ്എഫ്ഐ മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി എ.വിശാഖ് എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കാട്ടാക്കട ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളി. ഗൗരവമുള്ള കുറ്റകൃത്യമെന്നു നിരീക്ഷിച്ച കോടതി അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെ തൽക്കാലം ജാമ്യം അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി. ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഇരുവരും കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

കോളജ് യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ കൗൺസിലറായി ജയിച്ച അനഘ എന്ന പെൺകുട്ടിക്കു പകരം വിശാഖിന്റെ പേര് പ്രിൻസിപ്പൽ ജി.ജെ. ഷൈജു സർവകലാശാലയ്ക്കു കൈമാറിയെന്നതായിരുന്നു കേസ്. ഷൈജുവിനെ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കുകയും വിശാഖിനെ കോളജിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എസ്എഫ്ഐ കാട്ടാക്കട ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന വിശാഖിനെ കേരള സർവകലാശാല യൂണിയൻ ചെയർമാനാക്കുകയായിരുന്നു ആൾമാറാട്ടത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പ്രായപരിധി പിന്നിട്ടതിനാൽ കോളജ് യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ‌ മത്സരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.

വിശാഖിന്റെ പേര് യുയുസി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നു വിദ്യാർഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെന്നും താൻ ചെയ്തതിൽ തെറ്റില്ലെന്നു‌മായിരുന്നു കോളജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ജി.ജെ.ഷൈജുവിന്റെ വിശദീകരണം. നാമനിർദേശം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണു വിശാഖിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്നും അയോഗ്യനാണെന്നു കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നെന്നും എന്നാൽ അവസാന തിയതി കഴിഞ്ഞതിനാൽ പട്ടികയിൽ പേര് ഇടം പിടിച്ചിരുന്നെന്നും ചോദ്യ ചെയ്യലിൽ ഷൈജു പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Judicial first class magistrate Katakada rejected bail petition of G J Shyju and A Vishak