നഡ്ഡയുടെ ഹൈദരാബാദ് യോഗത്തിൽ സുരേന്ദ്രൻ പങ്കെടുക്കും; നേതൃമാറ്റം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം?

തിരുവനന്തപുരം∙ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ മാറ്റുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ നാളെ ഹൈദരാബാദിൽ ചേരുന്ന സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻമാരുടെ യോഗത്തിൽ കെ.സുരേന്ദ്രൻ പങ്കെടുക്കും. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡയും ദേശീയ സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി.എൽ.സന്തോഷും സംസ്ഥാന സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരും യോഗത്തിനെത്തും. കേരളത്തിൽ പുതുതായി നിയമിക്കപ്പെട്ട സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സുഭാഷ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.

തെലങ്കാനയിലും ആന്ധ്രപ്രദേശിലും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമാരെ ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം മാറ്റിയിരുന്നു. തെലങ്കാനയിൽ ഡി.കിഷൻ റെഡ്ഡിയേയും ആന്ധ്രയിൽ മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ഡി.പുരന്ദേശ്വരിയെയുമാണ് പ്രസിഡന്റുമാരാക്കിയത്. കേരളത്തിൽ നേതൃമാറ്റം ഇല്ലെന്ന സൂചനയാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതുവരെ കെ.സുരേന്ദ്രനെ തുടരാൻ അനുവദിച്ചേക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അനുസരിച്ചായിരിക്കും നേതൃമാറ്റമെന്നും സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പറയുന്നു.

ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പാർട്ടി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഘടകങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തോടും നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബിജെപിയോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സമുദായങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ പാർട്ടിയോട് അടുപ്പിക്കൽ, പാർട്ടി അടിത്തറ വിപുലപ്പെടുത്തൽ, സംഘടനാ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ചർച്ചയാകും.

അവകാശവാദങ്ങൾക്കപ്പുറം, തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഫലം വേണമെന്ന സന്ദേശമാണ് കേന്ദ്രം നൽകുന്നത്. വിജയ സാധ്യതയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ പരമാവധി കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ മുതിർന്ന നേതാക്കളോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേതാക്കൾക്കിടയിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കരുതെന്ന കർശന നിർദേശവും നൽകി. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പാളിച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് സംസ്ഥാന സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റിയത്. ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കർശന നിരീക്ഷണമുണ്ടാകും.

സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സുഭാഷ് ഇന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും സംഘടനാ വിഷയങ്ങളുമാണ് ചർച്ച. കഴിഞ്ഞ തവണ 15 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ബിജെപി കേരളത്തിൽ മത്സരിച്ചത്. 26,35,810 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു (12.93%). സിപിഎമ്മിന് 25.83 ശതമാനവും കോൺഗ്രസിന് 37.27 ശതമാനം വോട്ടാണു ലഭിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്തും പാലക്കാടും തൃശൂരും പത്തനംതിട്ടയിലുമാണ് രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ 3,16,142 വോട്ടുകളോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. തൃശൂരിൽ നടൻ സുരേഷ് ഗോപി 2,93,822 വോട്ടുനേടി. ശബരിമല വിഷയം മുൻനിർത്തിയുള്ള പ്രചാരണവും കെ.സുരേന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വവും പത്തനംതിട്ടയിൽ 2,97,396 വോട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായിച്ചു. സംഘടനാ സംവിധാനമുള്ള പാലക്കാട് 2,18,556 വോട്ടുകളാണ് സി.കൃഷ്ണകുമാറിന് നേടാനായത്. ഇത്തവണ പാലക്കാട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം സീറ്റുകളിലായിരിക്കും പാർട്ടി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.

English Summary: K.Surendran to participate in BJP State Presidents' meet at Hyderabad