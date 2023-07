ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ബിജെപിക്ക് കരുത്തേകാൻ മോദി; കന്യാകുമാരിയിലോ കോയമ്പത്തൂരോ മത്സരിച്ചേക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരാണസിക്കു പുറമെയാണ് ഇത്തവണ തമിഴ്നാട്ടിലെ മണ്ഡലത്തിലും മത്സരിക്കാനുള്ള ആലോചന. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ബിജെപിയുടെ സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് മോദിയുടെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള വരവ്. മോദി കന്യാകുമാരിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

‘‘ഇത്തവണ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മത്സരിച്ചാൽ അദ്ഭുതപ്പെടാനില്ല. കാശി–തമിഴ് സംഗമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നടപടികൾ തമിഴ്നാടുമായുള്ള ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്’ – രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനായ പി.കെ.ഡി.നമ്പ്യാരെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മോദി കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചാൽ കാശിയും കന്യാകുമാരിയും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക ബന്ധം ദൃഢമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അതേസമയം, കന്യാകുമാരിക്കൊപ്പം കോയമ്പത്തൂരും പ്രധാനമന്ത്രിക്കു മത്സരിക്കാനായി പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. കന്യാകുമാരി ബിജെപിക്ക് താരതമ്യേന ശക്തിയുള്ള മണ്ഡലമാണ്. 2021ൽ ലോക്സഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ പൊൻ രാധാകൃഷ്ണനും കോൺഗ്രസിന്റെ വിജയകുമാറും തമ്മിലാണ് ഇവിടെ ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ബിജെപി 4,38,087 വോട്ടും കോൺഗ്രസ് 5,76,037 വോട്ടുകളുമാണ് നേടിയത്.

അതേസമയം, കോയമ്പത്തൂർ മേഖലയിൽ ഒരു എംഎൽഎയുണ്ട് എന്ന ആത്മവിശ്വാസം ബിജെപിക്കുണ്ട്. കോയമ്പത്തൂർ സൗത്തിൽ നിന്നുള്ള വനതി ശ്രീനിവാസനാണ് ബിജെപി എംഎൽഎ. 2019ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ ബിജെപിയുടെ സി.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ 3,92,007 വോട്ടാണ് നേടിയത്. സിപിഎമ്മിലെ പി.ആർ.നടരാജൻ 5,71,150 വോട്ടും നേടി.

English Summary: PM Modi considering to contest 2024 polls from Tamil Nadu