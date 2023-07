ഭാര്യയും കാമുകനും ഹോട്ടൽ മുറിയിലെ കിടക്കയിൽ; അടിച്ചുകൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച് യുവാവ്

അരിസോന ∙ യുഎസിൽ ഭാര്യയുടെ ആൺസുഹൃത്തിനെ അലുമിനിയം ബാറ്റുകൊണ്ട് അടിച്ചുകൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. ഭാര്യയെയും കാമുകനെയും ഹോട്ടൽ മുറിയിലെ കിടക്കയിൽ ഒരുമിച്ചു കണ്ടതായിരുന്നു പ്രകോപനം. യുഎസിലെ അരിസോനയിലാണു സംഭവം. കൊലപാതക ശ്രമത്തിനാണു യുവാവിനെതിരെ കേസ്.

ഭാര്യ ക്രിസ്റ്റി ബർബറ്റോയെയാണു സിടി ടെക്നിഷ്യനായ സുഹൃത്തിനൊപ്പം പ്രതി ജോൺ ഡിമ്മിഗ് പിടികൂടിയതെന്നു ഫോക്സ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മുറിയിൽ ഇരുവരെയും കണ്ടപ്പോൾ രോഷാകുലനായ ജോൺ ഡിമ്മിഗ്, വാതിൽ അടയ്ക്കുകയും ക്രിസ്റ്റിയുടെ കാമുകനെ മർദിക്കുകയുമായിരുന്നു. നിലത്തേക്കു തള്ളിയിട്ട ശേഷം ബാറ്റുകൊണ്ട് മൂന്നുതവണ ശക്തിയായി അടിച്ചെന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്.

ജോൺ ബാറ്റുമായി വരുന്നതും ആക്രമണത്തിനുശേഷം പുറത്തുവരുന്നതും സിസിടിവിയിലുണ്ട്. ‘ജോൺ നിർത്ത്, അവന്റെ ദേഹത്തുനിന്ന് ചോരയൊലിക്കുന്നു’ എന്നുപറഞ്ഞ് ക്രിസ്റ്റി ഭർത്താവിനെ തള്ളിമാറ്റുകയായിരുന്നു. ഫ്ലോറിഡയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന കാമുകൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അരിസോനയിലെത്തിയത്. ജോൺ കൊല്ലാൻ‌ ശ്രമിച്ചെന്ന് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട യുവാവ് പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു. ക്രിസ്റ്റിയാണ് പൊലീസിനെ വിളിച്ചത്. ബാറ്റ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നെന്നു സമ്മതിച്ച ജോൺ ആരെയും അടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ്.

English Summary: US Man Beats Wife's Lover With Bat After Finding Them Together In Bed