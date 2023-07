ആവശ്യമെങ്കിൽ മണിപ്പുർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാമെന്ന് യുഎസ്; കേട്ടുകേൾവിയില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ആഴ്ചകളായി തുടരുന്ന മണിപ്പുരിലെ കലാപം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത പരസ്യമാക്കി യുഎസ്. ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് സ്ഥാനപതി എറിക് ഗാർസെറ്റിയാണ്, ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മണിപ്പുർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിച്ചത്. ഇതിനെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള നയതന്ത്ര ഇടപെടലായി കാണേണ്ടതില്ലെന്നും, തികച്ചും മാനുഷികമായ ഇടപെടൽ മാത്രമാണെന്നും ഗാർസെറ്റി വിശദീകരിച്ചു. അതേസമയം, ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ യുഎസ് ഇത്തരത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് അത്യപൂർവ കാഴ്ചയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചു.

‘‘നയതന്ത്ര തലത്തിൽ കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല ഇത്. മറിച്ച്, തികച്ചും മാനുഷികമായ പരിഗണനകളുടെ പേരിലുള്ള ഒന്നാണ്. കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ഇത്തരമൊരു കലാപത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടാൻ നാം ഇന്ത്യക്കാരായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല.’ – മണിപ്പുർ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് യുഎസിന്റെ പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഗാർസെറ്റി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

‘‘ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഏതു രീതിയിലുള്ള സഹായം നൽകാനും യുഎസ് സന്നദ്ധമാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എങ്കിലും എത്രയും വേഗം മണിപ്പുരിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെയെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർഥന’ – ഗാർസെറ്റി വിശദീകരിച്ചു.

∙ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ്

ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ യുഎസ് സ്ഥാനപതി ഇത്തരത്തിൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അത്യപൂർവമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് മനീഷ് തിവാരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘‘ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു യുഎസ് സ്ഥാനപതി ഇത്തരത്തിൽ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാലു പതിറ്റാണ്ടിനിടയിലെ എന്റെ പൊതു ജീവിതത്തിൽ കേട്ടതായി ഓർക്കുന്നതേയില്ല. മുൻപ് പഞ്ചാബിലും ജമ്മു കശ്മീരിലും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നാം പലവിധ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ അപാരമായ നൈപുണ്യത്തോടെ മറികടന്നിട്ടുമുണ്ട്.’ – മനീഷ് തിവാരി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

യുഎസിൽ തുടർച്ചയായി വെടിവയ്പ്പുകൾ നടക്കുമ്പോഴും, ഇന്ത്യ അവരെ ഉപദേശിക്കാൻ മിനക്കെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് തിവാരി പിന്നീട് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോടു പ്രതികരിച്ചു.

‘‘യുഎസ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന എത്രയോ വലിയ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നും ഇടപെടാൻ ഇന്ത്യ പോയിട്ടില്ല. അവിടെ വെടിവയ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ആളുകൾ മരിച്ചുവീഴുന്നതും നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരിടാമെന്ന് ഇന്ത്യയെ നോക്കി പഠിക്കൂ എന്ന് നാം അവരെ ഉപദേശിച്ചിട്ടില്ല. വംശീയമായ കലാപങ്ങൾ യുഎസിൽ സാധാരണയല്ലേ? അതിന്റെ പേരിൽ അവരെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ നാം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ത്യ–യുഎസ് ബന്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം പുതിയ സ്ഥാനപതി പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും’ – തിവാരി പറഞ്ഞു.

English Summary: US ready to help in Manipur if asked, says Garcetti; 'Never heard statement of this nature': Cong leader