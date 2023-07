മണിപ്പുരിൽ കലാപത്തിന് അറുതിയില്ല; മൂന്നുപേർ വെടിവെയ്പ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഇംഫാൽ∙ മണിപ്പുരിൽ അറുതിയില്ലാതെ കലാപം തുടരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ പതിനേഴുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബിഷ്‌ണുപുർ ജില്ലയിലായിരുന്നു സംഭവം. മരിച്ചവരിൽ രണ്ടുപേർ കൂക്കി വിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ളവരും ഒരാൾ മെയ്തെയ് വിഭാഗത്തിലെയാളുമാണ്.



കലാപത്തിൽ ആളുകൾ തമ്മിൽ അക്രമവും വെടിവയ്പ്പുമുണ്ടായപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണു പതിനേഴുകാരന് വെടിയേറ്റതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മണിപ്പുർ ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഡ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇടതുപക്ഷ എംപിമാർ മണിപ്പുർ സന്ദർശിക്കുന്നതിനിയാണ് വീണ്ടും കലാപമുണ്ടാകുന്നത്. എംപിമാരുടെ സംഘം നിരവധി ക്യാംപുകൾ സന്ദർശിച്ച് ജനങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. മണിപ്പൂർ ഗവർണർ അനുസൂയ യുകിയെ കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ചു. ബിരേൻ സിങ്ങ് സർക്കാരിലുണ്ടായ വിശ്വാസം ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതായും മണിപ്പൂർ സന്ദർശിച്ച ഇടതുപക്ഷ എംപിമാരിൽ ഒരാളായ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

മണിപ്പുരിൽ മേയ് മൂന്നിന് തുടങ്ങിയ കലാപത്തിൽ 120 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് കണക്ക്. 3,000 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റിരുന്നു.

English Summary: Violence continues in Manipur,Teenager among 3 Killed in Gunfight