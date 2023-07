ഡ്രൈവറുമായി തർക്കം; നടുറോഡിൽ സ്ത്രീയെ ഓട്ടോയിൽ വലിച്ചിഴച്ചത് 200 മീറ്റർ- വിഡിയോ

മുംബൈ∙ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുമായുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് സ്ത്രീയെ റോഡിലൂടെ 200 മീറ്ററോളം വലിച്ചിഴച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോലാപുരിൽ ജൂലൈ ആറിനായിരുന്നു സംഭവം. സ്ത്രീയെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെയാണു സംഭവം പുറംലോകം അറിഞ്ഞ‍ത്.



സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത പൊലീസ് പ്രതിയായ ഡ്രൈവർക്കായി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. സ്ത്രീയെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതു കണ്ട് ഒരു ബൈക്ക് യാത്രികന്‍ വാഹനം നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡ്രൈവർ നിർത്താതെ പോകുന്നതു വിഡിയോയിൽ കാണാം. ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും വാഹനം നിർത്താൻ ഡ്രൈവർ തയാറായില്ല എന്നതാണ് സംശയത്തിനു കാരണമായത്.

നേരത്തെ സമാനമായ സംഭവം ഡൽഹിയിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പുതുവത്സര തലേന്ന് കാറിൽ പത്തുകിലോമിറ്ററോളം വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെട്ട യുവതി ഒടുവിൽ മരിച്ചു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ട്രാഫിക് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിരുന്നു.

English Summary: CCTV Shows Woman Dragged By Speeding Auto For Over 200 Mts, Police Hunt On To Nab Driver