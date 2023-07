പരിയാരം (കണ്ണൂർ)∙ മഴയിൽ വീടിനു അപകട ഭീഷണിയായി ചാഞ്ഞ കമുക് മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിനടയിൽ ദേഹത്ത് വീണ് ഒൻപതു വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു. പാണപ്പുഴ ആലക്കാട് അബ്ദുൽ നാസറിന്റെ മകൻ ഏര്യം വിദ്യാ മിത്രം യുപിസ്കൂൾ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി മുഹമ്മദ് ജുബൈർ ആണ് മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടായിരുന്നു അപകടം.

English Summary:Child dies after tree fall on him