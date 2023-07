‘സർക്കാരിന്റെ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ ബിൽ ചോർത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ്; ബിജെപി സഹായിച്ചു’

കൊച്ചി∙ കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കു മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പാർലമെന്റിൽ നൽകിയ സ്വകാര്യ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ച ഹൈബി ഈഡൻ എംപി. ഇത്തരം ബില്ലുകൾ എംപിയുടെ അവകാശമാണെന്ന് ഹൈബി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാനും അത് ചർച്ചയാക്കാനുമാണ് ഇത്തരം ബില്ലുകൾ നൽകുന്നത്. അതിനപ്പുറം ഗൗരവം ഇതിനില്ല. വിവാദങ്ങളിൽപ്പെട്ട് വലയുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മുഖം സംരക്ഷിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് ഈ ബിൽ ചോർത്തി നൽകിയതെന്നും ഹൈബി ഈഡൻ ആരോപിച്ചു.

‘‘സ്വകാര്യ ബില്ലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ അവകാശമാണ്. പാർട്ടിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ചല്ല അത് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഈ വിഷയത്തിൽ എന്റെ പരിപൂർണമായ അഭിപ്രായം ഞാൻ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിവാദം അതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ അഭ്യർഥനയും. കാരണം, സ്വകാര്യ ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുക, അത് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ നാളെ ആ ബിൽ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച് പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയല്ല. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഒരു ബില്ലാണ്. എല്ലാ ബില്ലുകളും പാർലമെന്റ് സ്വീകരിക്കാറില്ല. നറുക്കിട്ടാണ് പല ബില്ലുകളും എടുക്കാറുള്ളതു തന്നെ. ഇതിൽ അനാവശ്യമായ വിവാദം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്.; – ഹൈബി പറഞ്ഞു.

‘‘നാം എത്രയോ സ്വകാര്യ ബില്ലുകൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഈ ബിൽ മാത്രം എങ്ങനെ പരസ്യമായി. ഇത് ആദ്യം ലഭിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾക്കാണ്. ആ ബിൽ വന്ന വഴി തന്നെ, അത് ചോർത്തിയ വഴി തന്നെ വളരെയധികം ദുരൂഹമാണ്. കാരണം, കേന്ദ്രസർക്കാരിന് കൊടുത്തൊരു ബിൽ, പാർലമെന്റിൽ നോട്ടിസ് നൽകിയൊരു ബില്ലിന്റെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. അത് അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമേ സാരാംശം പോലും മാധ്യമങ്ങളോടു പറയാനാകൂ. അങ്ങനെയൊരു ബിൽ എങ്ങനെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം.’

‘‘സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന വിവാദങ്ങളിൽനിന്ന് അവർക്കു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് അവർ ഈ ബില്ലിനെ കണ്ടു എന്നേയുള്ളൂ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഇടപെട്ട് ബിജെപിയുടെ കൂടി സഹായത്തോടെ ഈ ബിൽ പുറത്തുവിട്ടത്. ഇത് ചർച്ചാവിഷയമാക്കാനുള്ള വളരെ ബോധപൂർവകമായ ഇടപെടലാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായിട്ടാണ് അവർ അത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തിനൽകി ദുരൂഹമായ ഈ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചത്. അതിനപ്പുറം ഒരു ഗൗരവവും ഇതിലില്ല.’

‘‘മുൻപു പറഞ്ഞതുപോലെ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ അവകാശം വിനിയോഗിക്കുക മാത്രമാണ് ‍ഞാൻ ചെയ്തത്. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ച് അത് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നതു മാത്രമാണ്. ഇത് പാർട്ടിയുടെ നയപരമായ നിലപാടിന് എതിരാണെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ നിലപാടു തന്നെയാണ് പ്രധാനം. പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന ഒരു നടപടിയും എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകില്ല. പല നേതാക്കളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം നൽകാൻ മറുപടിയുമുണ്ട്. അതൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല.’ – ഹൈബി പറഞ്ഞു.

