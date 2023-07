ട്രെയിനിന്റെ വാതിലിൽനിന്ന് അടുത്ത ട്രെയിനിലെ യാത്രക്കാരെ അടിച്ച് യുവാവ്‌ - വിഡിയോ

പട്ന∙ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിന്റെ വാതിലിൽനിന്ന് അടുത്ത ട്രാക്കിലൂടെ വരുന്ന ട്രെയിനിലെ യാത്രക്കാരെ ബെൽറ്റുകൊണ്ട് അടിക്കുന്ന യുവാവിന്റെ വിഡിയോ പുറത്ത്. ബിഹാറിലെ ചപ്ര ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. തൊട്ടടുത്ത പാളത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ട്രെയിനിലെ ആളുകളെ ബെൽറ്റുകൊണ്ട് അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യുവാവിന്റെ വിഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. പലതവണ യുവാവ് അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. ഇയാള്‍ക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് റെയില്‍വേ രംഗത്തെത്തി.

‘‘തൊട്ടടുത്തു കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ട്രെയിനിലെ വാതിലിൽ നിൽക്കുന്ന യാത്രക്കാരെ ബെൽറ്റുകൊണ്ട് അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ യുവാവ്. ഇത് യഥാർഥ വിഡിയോയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണ് വലിയ അപകടം സംഭവിക്കും. ഇത്തരം സാമൂഹികവിരുദ്ധർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കണം.’’– എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വിഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ എത്തിയത്.

ഏതുദിവസമാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നു വ്യക്തമല്ല. വിഡിയോ വൈറലായതിനെ തുടർന്ന് വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് റെയിൽവേയും പ്രതികരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്തിയ വിഡിയോ നിരവധിപേർ കാണുകയും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. യുവാവിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പലരും കമന്റ് ചെയ്തത്. ‘ഇയാൾക്കു മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ടെന്നാണു തോന്നുന്നത്. ശിക്ഷിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മതിയായ ചികിത്സ നൽകണം.’ എന്ന രീതിയിലും കമന്റ് എത്തി.

