ഏക സിവിൽ കോഡ്: സെമിനാറിനുള്ള സിപിഎം ക്ഷണം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ലീഗ്, നാളെ യോഗം

മലപ്പുറം∙ ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരെ നടത്തുന്ന ദേശീയ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സിപിഎം ക്ഷണം ചർച്ച ചെയ്യാൻ മുസ്‍ലിം ലീഗ് യോഗം. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9.30നു പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ വസതിയിലാണു യോഗം ചേരുക. ജൂലൈ 15നാണു സിപിഎം സെമിനാർ ആരംഭിക്കുന്നത്. ആദ്യ സെമിനാർ കോഴിക്കോട്ടുവച്ചാണു നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ലീഗിനുള്ള സിപിഎം ക്ഷണത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടിൽ കണ്ണുവച്ചാണു സിപിഎം ക്ഷണമെന്നാണു കോൺഗ്രസ് വാദം.

അതേസമയം ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരെ സിപിഎമ്മുമായി സഹകരിക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണു സമസ്ത. സിപിഎം നടത്തുന്ന സെമിനാറില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്നു സമസ്ത സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. സിവിൽ കോഡ് വിഷയത്തിൽ കോഴിക്കോട്ടു നടത്തിയ സമസ്ത കേരള ജം ഇയ്യത്തുൽ ഉലമ സ്പെഷ്യൽ കൺവൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ‌

