‘ക്ഷീണിതനല്ല, വിരമിക്കാനുമില്ല’: വാജ്പേയുടെ വാക്കുകളുമായി അജിത്തിന് മറുപടി നൽകി ശരദ് പവാർ

മുംബൈ∙ സജീവരാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കാനില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി എൻസിപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ. മറാഠി മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണു ശരദ് പവാർ നയം വ്യക്തമാക്കിയത്. സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നു വിരമിക്കണമെന്ന അജിത് പവാറിന്റെ നിർദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോടു രൂക്ഷമായാണു ശരദ് പവാർ പ്രതികരിച്ചത്.

‘‘എന്നോടു വിരമിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ അവർ ആരാണ്, ജോലിചെയ്യാൻ ഇപ്പഴും ‌എനിക്കു കഴിയും. എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണു മൊറാർജി ദേശായി പ്രധാനമന്ത്രിയായതെന്നു അറിയാമോ? എനിക്കു മന്ത്രിയോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ ആകേണ്ട, ജനങ്ങളെ സേവിച്ചാൽ മതി.’’– ശരദ് പവാർ പറഞ്ഞു. ‘താൻ ക്ഷീണിതനല്ല, വിരമിക്കാനുമില്ല’ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയുടെ വാക്കുകളെ കടമെടുത്തു ശരദ് പവാർ വിശദീകരിച്ചു.

ശരദ് പവാറിന്റെ മകനല്ലാത്തതിനാൽ പാർട്ടിയിൽ തഴയപ്പെട്ടെന്ന അജിത് പവാറിന്റെ ആരോപണത്തോടും ശരദ് പവാർ പ്രതികരിച്ചു. ‘‘വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കുടുംബത്തിനു പുറത്തു കുടുംബ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ല. അജിത് പവാർ മന്ത്രിയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ആയിട്ടുണ്ട്. തന്റെ മകൾ സുപ്രിയ സുലെയ്ക്കു സാധ്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മന്ത്രി പദവി പോലും നൽകിയിട്ടില്ല’’– ശരദ് പവാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

