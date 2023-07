പന്ത് എന്നു കരുതി കയ്യിലെടുത്ത ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; ബംഗാളിൽ 2 കുട്ടികൾക്കു പരുക്ക്

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാളിലെ സൗത്ത് 24 പർഗനാസ് ജില്ലയിൽ ബോംബു പൊട്ടിത്തെറിച്ചു രണ്ടു കുട്ടികൾക്കു പരുക്ക്. എട്ടും പത്തും വീതം വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കാണു പരുക്കേറ്റത്. ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പന്താണെന്നു കരുതി ബോംബു കുട്ടികൾ കയ്യിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തു പഞ്ചായത്തു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കവേയാണു സംഭവം നടന്നത്.



പ്രദേശത്തു കൂടുതൽ ബോംബുകളുണ്ടോയെന്നു കണ്ടെത്താനായി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അയച്ചതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ പ്രദേശവാസികൾ പ്രതിഷേധിച്ചു. വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്‍ തേടിയതായി സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ സെക്രട്ടറി നിലൻജൻ സന്ധിലിയ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു പറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി അതിക്രമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമാണിത്. ജൂൺ 15നു പ്രദേശത്തു രണ്ടുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

