തിരുവനന്തപുരം∙ മുസ്‍‌ലിം ലീഗ് ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയെന്ന് മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി. ‘‘ലീഗിനോട് തൊട്ടുകൂടായ്‌മയില്ല. മുസ്‌ലിം ലീഗ് മോദി സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നടപടികളെ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഏക സിവിൽ കോഡ് വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റേത് അഴകൊഴമ്പൻ സമീപനമാണ്. അവർക്ക് ഉറച്ച തീരുമാനമില്ല. സെമിനാറിലേക്ക് ലീഗ് വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ’’– ശിവൻകുട്ടി പ്രതികരിച്ചു.

ഇതേസമയം ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരെ നടത്തുന്ന ദേശീയ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സിപിഎം ക്ഷണം മുസ്‌ലിം ലീഗ് തള്ളിയേക്കുമെന്ന് സൂചനകളുണ്ട്. സിപിഎമ്മിനോട് സഹകരിക്കുന്നതിൽ ലീഗില്‍ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുള്ളതിനാലാണിത്. കോൺഗ്രസിനെ ഒഴിവാക്കി ലീഗിനെ മാത്രം ക്ഷണിച്ച് ദുരുദ്ദേശ്യപരമെന്ന് ഒരുവിഭാഗം ആരോപിച്ചു.

എന്നാൽ ചർച്ച ചെയ്തശേഷം മതി തീരുമാനമെന്നാണ് മറുവിഭാഗത്തിന്റെ വാദം. ഇതോടെ അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്ന് ചേരുന്ന ലീഗ് നേതൃയോഗത്തിലുണ്ടാകും. സമസ്തയുടെ നിലപാടും ലീഗ് യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും. കോൺഗ്രസിന് ഏക സിവിൽ കോഡ് വിഷയത്തിൽ മൃദുസമീപനമെന്ന ലീഗ് അഭിപ്രായവും യോഗത്തിലുയരും. ജൂലൈ 15നാണു സിപിഎം സെമിനാർ ആരംഭിക്കുക. കോഴിക്കോട്ടാണ് ആദ്യ സെമിനാർ.

