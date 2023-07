തിരുവനന്തപുരത്ത് വീട്ടിൽ കളിക്കുകയായിരുന്ന നാലു വയസ്സുകാരിയെ തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ അഞ്ചുതെങ്ങിൽ വീട്ടുമുറ്റത്തു കളിക്കുകയായിരുന്ന നാലു വയസ്സുകാരിയെ തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചു. റീജിൻ–സരിത ദമ്പതികളുടെ മകൾ റോസ്‍ലിക്കാണു തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റത്.

നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ സമീപവാസികളാണു നായയിൽനിന്നും കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ റോസ്‍ലിനെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Read Also: ഫോൺ തട്ടിപ്പറിക്കുന്നത് തടയവേ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണ് യുവതി മരിച്ചു; 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ

English Summary: Girl who was playing before the house was attacked by stray dog