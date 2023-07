തിരുവനന്തപുരത്ത് ലഹരിവേട്ട; 133 കിലോ കഞ്ചാവും എംഡിഎംഎയും പിടികൂടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ നഗരത്തിൽ വൻ ലഹരിമരുന്ന് വേട്ട. തിരുവനന്തപുരം പള്ളിത്തുറയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 133 കിലോ ഗ്രാം കഞ്ചാവും 50 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും പിടികൂടി. 4 പേരെ എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കഠിനംകുളം സ്വദേശി ജോഷോ, വലിയ വേളി സ്വദേശികളായ കാര്‍ലോസ്, അനു, ഷിബു എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

പള്ളിത്തുറയിൽ കാറിലും വീട്ടിലുമായി സൂക്ഷിച്ച ലഹരിമരുന്നാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. തിരുവനന്തപുരം എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാഡാണ് ലഹരി പിടികൂടിയത്. കാറിൽനിന്ന് 62 പായ്ക്കറ്റുകളിലായാണ് സൂക്ഷിച്ച കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചത്. ഒരു പായ്ക്കറ്റിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ടു കിലോ കഞ്ചാവെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ര

ണ്ടു ദിവസം മുൻപ് എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആന്റി നർകോട്ടിക് സ്ക്വാഡിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. രണ്ടു മാസം മുൻപാണ് പ്രതികൾ പള്ളിത്തുറയിലെ വാടകവീട്ടിൽ താമസം ആരംഭിച്ചത്. വീടകവീട്ടിൽനിന്നും ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാറിന്റെ ഡിക്കിയിൽ നിന്നുമാണ് ലഹരിവസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുത്തത്.

English Summary: MDMA and ganja seized at Thiruvananthapuram, 4 in custody