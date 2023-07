വെള്ളക്കെട്ട്, ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപ്: കുട്ടനാട്, കോട്ടയം താലൂക്കുകളിൽ തിങ്കളാഴ്ച അവധി

ആലപ്പുഴ/കോട്ടയം ∙ കുട്ടനാട് താലൂക്കിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ കലക്ടർ തിങ്കളാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. താലൂക്കിലെ വിവിധ പാടശേഖരങ്ങളിൽ മടവീഴ്ച മൂലം വെളളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലും മിക്ക സ്കൂളുകളിലും ക്യാംപുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നതിനാലുമാണ് സ്കൂളുകൾക്കും പ്രഫഷനൽ കോളജുകൾക്കും ടൂഷൻ സെന്ററുകൾക്കും അങ്കണവാടികൾക്കും ഉൾപ്പെടെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകില്ല.

കോട്ടയം താലൂക്കിലെ പ്രഫഷനൽ കോളജുകൾ, അങ്കണവാടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ചങ്ങനാശേരി, വൈക്കം താലൂക്കുകളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്‌കൂളുകൾക്കും കലക്ടർ വി.വിഘ്നേശ്വരി തിങ്കളാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുൻ നിശ്ചയിച്ച പൊതുപരീക്ഷകൾക്ക് അവധി ബാധകമല്ല.

English Summary: Holiday for educational institutions in Kuttanad and Kottayam Taluks