സിപിഎം സെമിനാർ വോട്ട് മുന്നിൽ കണ്ട്; കോൺഗ്രസിന് ഒറ്റ നിലപാട്: ചെന്നിത്തല

ആലപ്പുഴ ∙ ഏക സിവിൽ കോഡിൽ‍ സിപിഎം രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ബിജെപിയുടെ അതേ ശ്രമം തന്നെയാണു സിപിഎം നടത്തുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി സമുദായങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്ന സിപിഎം ജനങ്ങളോടു മാപ്പ് പറയണമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.



‘‘ഏക സിവിൽ കോഡിനായി പണ്ടു സിപിഎം നയപരമായ നിലപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഎംഎസിന്റെ നിലപാട് പിന്നെ തിരുത്തിയിട്ടില്ല. സിപിഎം സെമിനാർ നടത്തുന്നതു വോട്ട് മുന്നിൽ കണ്ടാണ്. ഇഎംഎസിന്റെ നിലപാടിനെ തള്ളി പറയുക എന്നതാണു സിപിഎം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. കാലത്തിനൊത്തു മാറുകയാണെങ്കിൽ സിപിഎം അതു തുറന്നുപറയണം. എന്നിട്ടുവേണം എം.വി.ഗോവിന്ദൻ സെമിനാറിനു ആളുകളെ ക്ഷണിക്കാൻ. കോൺഗ്രസിന് ഒറ്റ നിലപാടാണ്.

ലീഗിൽ പുരോഗമനവും മതേതരത്വവും ഇപ്പോഴെങ്കിലും സിപിഎം കാണുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. കോൺഗ്രസിനെ ക്ഷണിക്കാത്ത സെമിനാറിൽ ലീഗ് പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ച ഗോവിന്ദന്റെ നിലപാട് പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന നടപടിയാണിത്. ഒരു സമൂഹത്തിനു നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണം മതസൗഹാർദത്തിനു ചേർന്ന നടപടിയല്ല’’– ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ സൂപനയാണു കാണുന്നതെന്നും അതീവ ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിയാണു കുട്ടനാട്ടിലെയും അപ്പർ കുട്ടനാട്ടിലെയും കർഷകർ നേരിടുന്നതെന്നും ചെന്നിത്തല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

