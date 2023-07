ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴയെ തുടർന്നു രാജ്യതലസ്ഥാനം പ്രളയഭീതിയിൽ. നാളെ രാവിലെയോടെ യമുനാ നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടനിലയ്ക്ക് മുകളിലെത്തുമെന്ന് ഡ‍ൽഹി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി അതിഷി അറിയിച്ചു. യമുന നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണെന്നും ചൊവ്വാഴ്ച അപകടനിലയായ 205.33 മീറ്റർ മറികടക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര ജല കമ്മിഷനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ഹത്‌നികുണ്ഡ് അണക്കെട്ടിൽനിന്ന് ഹരിയാന ഒരു ലക്ഷം ക്യുസെക്‌സ് വെള്ളം യമുനാ നദിയിലേക്ക് തുറന്നുവിട്ടതോടെ ഡൽഹി സർക്കാർ ഞായറാഴ്ച വെള്ളപ്പൊക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. യമുനയോട് ചേർന്നുള്ള താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരോട് നദീതീരത്ത് നിന്ന് മാറിത്താമസിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഏകദേശം 37,000 ആളുകൾ ഈ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നത്.

കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ട ഡൽഹിയിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ∙ മനോരമ

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എട്ടു മണി വരെ ഹത്‌നികുണ്ഡ് അണക്കെട്ടിൽനിന്ന് 2.79 ലക്ഷം ക്യുസെക്‌സ് വെള്ളമാണ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ രണ്ടുതവണയാണ് യമുനാ നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടനിലയ്ക്കും മുകളിലെത്തിയത്. മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് മന്ത്രി അതിഷി പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേ‌ജ്‌രിവാൾ ഇന്ന് അവലോകന യോഗം വിളിച്ചു.

41 വർഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും കനത്ത മഴയാണു ഡൽഹിയിലുണ്ടായത് (153 മില്ലി മീറ്റർ). പല റോഡുകളും വെള്ളക്കെട്ടുകാരണം അടച്ചിട്ടു. ഡൽഹിയിൽ ഇന്നു സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തര റെയിൽവേ 17 ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി. 12 എണ്ണം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. ഹിമാചൽ, കശ്മീർ, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിലും കനത്തമഴ തുടരുമെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്.

കനത്ത മഴയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന യമുനാ നദിക്കു മുകളിലൂടെ പോകുന്ന ഡൽഹി മെട്രോ. . (PTI Photo/Kamal Kishore)

ഹിമാചലിലാണ് മഴക്കെടുതി ഏറ്റവും രൂക്ഷം. സംസ്ഥാനത്താകെ മണ്ണിടിച്ചിലും വെള്ളപ്പൊക്കവും തുടരുകയാണ്. ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായ മണാലി ഒറ്റപ്പെട്ടു. കുളുവിൽ ബിയാസ് നദി കരകവിഞ്ഞ് ഒട്ടേറെ കാറുകൾ ഒഴുകിപ്പോയി. പാലങ്ങൾ തകർന്നു പ്രദേശങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വ്യാപകനാശമുണ്ട്. പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്‌കൂളുകൾ അടച്ചിടാൻ അധികൃതർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളും റദ്ദാക്കി. ആഭ്യന്തരം, ദുരന്തനിവാരണം, നഗര തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടിയന്തരയോഗം വിളിച്ചു.

English Summary: As Incessant Rain Batters Delhi For 3rd Day, An Anxious 'Danger' Countdown