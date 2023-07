ദേഹത്തു മൂത്രമൊഴിച്ച പ്രതിയുടെ വീട് പുനർ നിർമിച്ചു നൽകുമെന്ന് ബ്രാഹ്മണ സമാജം

ഭോപ്പാൽ∙ മധ്യപ്രദേശിൽ ആദിവാസി യുവാവിന്റെ മുഖത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ച സംഭവത്തിലെ പ്രതി പ്രവേഷ് ശുക്ലയുടെ വീട് പുനർനിർമിച്ചു നൽകുമെന്ന് ബ്രാഹ്മണ സമാജം. പ്രവേശ് ശുക്ലയുടെ വീട് പുനർനിർമിച്ചു നൽകുന്നതിനായി ബ്രാഹ്മണ സമാജത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പണപിരിവു നടക്കുന്നതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വീട് പൊളിച്ചു നീക്കിയതിൽ സംഘടന നേരത്തെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു.

കേസിലെ പ്രതിയായ പ്രവേഷ് ശുക്ലയുടെ മാതാപിതാക്കളും ഭാര്യയും മൂന്നുവയസ്സുമുള്ള മകളുമാണ് വീട്ടിലെ താമസക്കാർ. പ്രതി ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് വീട്ടുകാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന നടപടി ശരിയല്ലെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണ സമാജം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കുബ്രി ഗ്രാമത്തിലെ വീട് തന്റെ മുത്തശ്ശി നിർമിച്ചതാണെന്നും അത് പ്രവേഷിന്റെ പിതാവിന്റെ പേരിലുള്ളതല്ലെന്നും ഭാര്യ കാഞ്ചൻ പറഞ്ഞു.

ധനസമാഹരണത്തിനായി പ്രവേഷിന്റെ പിതാവ് രമാകാന്ത് ശുക്ലയുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ സമുദായത്തിന്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവച്ചു. തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് നിരവധിപേർ സഹായധനം കൈമാറി. ‘‘തകർന്ന വീട് പുനർനിർമിക്കാൻ സംഘടന തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതി കുറ്റം ചെയ്തതിന് എന്തിനാണ് വീട്ടുകാരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ ആദ്യഗഡുവായി 51,000 രൂപ കുടുംബത്തിനു കൈമാറി. വീടിന്റെ പുനർ നിർമാണത്തിനായി ജനങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിയുടെ വീട് തകർത്ത നടപടിക്കെതിരെ മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമാജം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.’’– അഖില ഭാരതീയ ബ്രാഹ്മണ സമാജം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പുഷ്പേന്ദ്ര മിശ്ര പറഞ്ഞു.

മകൻ തെറ്റുചെയ്തതിന് വീട്ടുകാരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പ്രവേഷ് ശുക്ലയുടെ പിതാവ് രമാകാന്ത് ശുക്ല ചോദിച്ചു. ‘‘ഒരുതെറ്റും ചെയ്യാതെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് ഇത്തരം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് മധ്യപ്രദേശ് നിയമപ്രകാരം തെറ്റാണ്. ആദ്യത്തെ കുറച്ചു ദിവസം അയൽവാസികളാണ് ഞങ്ങൾക്കു ഭക്ഷണം നൽകിയത്.’’– രമാകാന്ത് ശുക്ല വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Brahmin group collects funds to rebuild home of man who peed