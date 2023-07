വഴക്കിനിടെ ഒന്നരവയസ്സുകാരിയെ വീടിനു പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞു; മാതാപിതാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

കൊല്ലം∙ മദ്യപാനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ കുടുംബ വഴക്കിനിടെ ഒന്നര വയസ്സുകാരിയായ മകളെ പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ കസ്റ്റഡിയിൽ. തലയോട്ടിക്കു ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ കുട്ടിയെ തിരുവനന്തപുരം എസ്എടി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളായ ആശ്രാമം കുറവൻ പാലത്ത് താമസിക്കുന്ന തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളായ മുരുകൻ (35), മാരിയമ്മ (23) എന്നിവരെയാണ് ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പരുക്കേറ്റ കുഞ്ഞിനെ ആദ്യം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു.

English Summary: Child was thrown out of the house during fight between parents at Kollam