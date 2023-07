‘ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കൈ കണ്ടു; ശരീരം ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മണലും ചെളിയും, 3 മണിക്കൂർ ചെളി കോരി’

തിരുവനന്തപുരം∙ ‘മണ്ണിടിഞ്ഞ് കിണറ്റിൽ കുടുങ്ങിയ മഹാരാജന്റെ കൈ ഇന്നലെ മുതൽ കാണാമായിരുന്നു. ശരീരം ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മണലും ചെളിയും നിറയും. ഏതു നിമിഷവും മണ്ണിടിഞ്ഞ് മുകളിലേക്കു വീഴുമെന്ന അപകടഭീഷണിക്കിടെ മൂന്നു മണിക്കൂറിലധികം തുടർച്ചയായി ചെളികോരിയാണ് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത്’– വിഴിഞ്ഞം മുക്കോലയിൽ കിണർ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മഹാരാജന്റെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത ഫയർഫോഴ്സ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അനീഷ് പറയുന്നു.

മഹാരാജന്റെ മൃതദേഹമെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയണമെന്ന ചിന്തയോടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ആകലെയുള്ള വീട്ടിൽ കുടുംബം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ, എന്തു വന്നാലും മൃതദേഹം പുറത്തെത്തിക്കുമെന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തിലായിരുന്നു ഫയർഫോഴ്സ്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് കിണറിടിഞ്ഞ് മഹാരാജ് മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയത്. ചെങ്കൽചൂളയിൽനിന്നും വിഴിഞ്ഞത്തുനിന്നുമുള്ള നാലു ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് കിണറിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് വിഴിഞ്ഞം മുക്കോലയിൽ കിണറ്റിൽ അകപ്പെട്ട തൊഴിലാളി മഹാരാജനെ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള രക്ഷാദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടിത്തട്ടിലെ പമ്പ് പുറത്തെടുക്കാൻ ചെയിൻ പുള്ളി ഉപയോഗിച്ചു ശ്രമം നടത്തുന്നു. പമ്പ് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ മഹാരാജനെയും പുറത്തെത്തിക്കാമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. ഈ ശ്രമം വിജയം കണ്ടില്ല. ചിത്രം: ശ്രീലക്ഷ്മി ശിവദാസ്∙ മനോരമ

90 അടി താഴ്ചയുള്ള കിണർ. രണ്ടു കുട്ട മണ്ണ് മാറ്റുമ്പോൾ നാലു കുട്ടയെന്ന തരത്തിൽ വീണ്ടും മണലും ചെളിയും കിണറ്റിൽ നിറയും. വയൽ പ്രദേശമായതിനാൽ മണ്ണ് മാറ്റുംതോറും വെള്ളവും ചെളിയും ശക്തിയായി ഒഴുകിയെത്തി. കിണറിലെ കോൺക്രീറ്റ് അറകൾ തകർന്നതിനാൽ ഏതു നിമിഷവും മണ്ണിടിഞ്ഞ് കിണർ മൂടാം. കൊല്ലത്തുനിന്നും കിണർ നിർമാണത്തിൽ വിദഗ്ധരായ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുവന്നു. ഒരു അഗ്നിശമനസേനാംഗവും തൊഴിലാളിയും കിണറിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ചെങ്കൽചൂള ഫയർസ്റ്റേഷനിലെ രതീഷും സെബാസ്റ്റ്യനുമാണ് തുടക്കത്തിൽ മാറി മാറി കിണറിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. പിന്നീട് ചെങ്കൽചൂള ഫയർസ്റ്റേഷനിലെ ചന്ദ്രനും വിഴിഞ്ഞം സ്റ്റേഷനിലെ അനീഷും കിണറിലേക്ക് ഇറങ്ങി.

മഹാരാജനെ കിണറ്റിൽനിന്ന് ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമം

വീതി കുറഞ്ഞ കിണറിലിറങ്ങി ചെളികോരി കയറിൽ കയറ്റി വിടാനും പ്രയാസമുണ്ടായി. കിണറിനു വീതി തീരെ കുറവായതിനാൽ അധികം പൊക്കവും തടിയും ഇല്ലാത്തവർക്കു മാത്രമേ ചെളികോരാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരാൾ ചെളികോരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെയാൾ മണ്ണിടിയുന്നുണ്ടോ എന്നു നീരിക്ഷിക്കാൻ തൊട്ടുമുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച പലകയിൽനിൽക്കും. മണ്ണൊലിപ്പ് ശക്തമായതോടെ ലോഹത്തിൽ റിങ് നിർമിച്ച് കിണറിന്റെ വശങ്ങൾ ബലപ്പെടുത്തി.

വിഴിഞ്ഞം മുക്കോലയിൽ കിണർ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മഹാരാജിന്റെ ഭാര്യ പി.സെൽവിയും മക്കൾ എം.എസ്.ബബിതയും എം.എസ്.സബിതയും വെങ്ങാനൂരിലെ വീട്ടിൽ.ചിത്രം: മനോരമ

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മഹാരാജന്റെ കൈ കാണാനായി. കോരിമാറ്റും തോറും മണ്ണുവന്നു നിറഞ്ഞതോടെ രക്ഷാദൗത്യം നീണ്ടു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഇടവേളയിൽ കൂടുതൽ മണ്ണും ചെളിയും കുത്തിയൊലിച്ചുവന്നു. അതോടെ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഇടവേളകളില്ലാതെ മണ്ണ് മാറ്റി തുടങ്ങി. വെള്ളം പമ്പുവച്ച് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കി. മുകളിൽനിന്ന് നിര്‍ദേശങ്ങൾ മൈക്കിലൂടെ കൈമാറി. ഒടുവിൽ ഇന്നു രാവിലെ പത്തരമണിയോടെ ശരീരം പുറത്തെത്തിച്ചു. നാട്ടുകാരുടെ സഹായം വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

ശനിയാഴ്ച രാവിലെയോടെയാണ് മഹാരാജൻ കിണറില്‍ കുടുങ്ങിയത്. വെങ്ങാനൂർ മുക്കോല പീച്ചോട്ടുകോണം സ്വദേശിയുടെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ പഴയ കോൺക്രീറ്റ് ഉറയുടെ മുകളിലേക്ക് പുതിയ ഉറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മണ്ണും ഉറകളും ഇടിഞ്ഞു വീണത്. മണ്ണിടിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ കയറിൽ പിടിച്ച് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കിണറിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുനിന്നുമാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഉറ തകർന്നു മഹാരാജന്റെ ദേഹത്തേക്കു വീണത്. വർഷങ്ങളായി കുടുംബത്തോടൊപ്പം വെങ്ങാനൂർ നെല്ലിയറത്തലയിൽ താമസിക്കുന്ന മഹാരാജൻ തമിഴ്നാട് പാർവതീപുരം സ്വദേശിയാണ്.

English Summary: Fireforce workers about rescue operation at Vizhinjam to lift Maharajan