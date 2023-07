ഗോവയിലെ മദ്യ ഉൽപാദനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ എക്സൈസിന് അനുമതി; 2 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അയയ്ക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ ഗോവയിലെ മദ്യ ഉൽപാദനത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്താൻ എക്സൈസിന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകി. രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇതിനായി ഗോവയിലേക്ക് അയയ്ക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ തീരുമാനിക്കും. ചെലവു കുറച്ച് മദ്യം നിർമിക്കൽ, മദ്യ ഉൽപാദന രീതികൾ, വിപണന സാധ്യതകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് പഠിക്കുന്നത്.

ഗോവയിലെ മദ്യ ഉൽപാദനത്തെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുന്നതിൽ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞ് നികുതി വകുപ്പ് എക്സൈസിനു കത്തു നൽകിയിരുന്നു. ഡിസ്റ്റലറി ഉടമകളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എക്സൈസിനു കത്തു നൽകിയത്. ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘത്തെ അയയ്ക്കാൻ സർക്കാർ നയപരമായി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതിനാൽ ഫയൽ മന്ത്രിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കു വിടുകയായിരുന്നു. ഗോവയിലെ മദ്യനയം ടൂറിസം രംഗത്ത് മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നാണു നികുതി വകുപ്പിന്റെ യോഗത്തിൽ ഡിസ്റ്റലറി പ്രതിനിധികൾ വിശദീകരിച്ചത്. ഗോവയിലെ മദ്യനികുതി, ലൈസന്‍സിങ് സമ്പ്രദായം, പബ്ബുകളുടെയും മറ്റു മദ്യശാലകളുടെയും പ്രവർത്തനരീതി, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് രീതികൾ, ഗോവൻ മദ്യമായ ഫെനിയുടെ വിപണനരീതികൾ അടക്കമുള്ളവ പഠന വിധേയമാക്കണമെന്നും അഭിപ്രായം ഉയർന്നു.

മൈക്രോ ബ്രൂവറികളുടെ പ്രവർത്തനരീതികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് എക്സൈസ് കമ്മിഷണറെ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. കമ്മിഷണർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയെങ്കിലും വിവാദങ്ങളെത്തുടർന്ന് നടപ്പിലായില്ല. ബ്രൂവറികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ചില കമ്പനികൾക്കു സർക്കാർ പ്രാഥമിക അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് തീരുമാനം പിൻവലിച്ചു. ഗോവൻ മാതൃകയിൽ പഴവർഗങ്ങളിൽനിന്നു വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം ആരും അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

മദ്യനയത്തിലും തീരുമാനം നീളുകയാണ്. ഏപ്രിലിലാണു സാധാരണ മദ്യനയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. മദ്യനയത്തെ സംബന്ധിച്ച ഫയൽ മന്ത്രിസഭയിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപ് ധനവകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

