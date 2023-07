വിജയ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ യോഗം രാവിലെ; രാഷ്ട്രീയപ്രവേശനത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നിലപാട്?

ചെന്നൈ∙ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശന സൂചനകൾക്കിടെ തമിഴ് സൂപ്പർ താരം വിജയ് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളുടെ യോഗം വിളിച്ചു. രാവിലെ ഒൻപതിന് ചെന്നൈയിലെ വിജയ്‌യുടെ വീട്ടിൽ വച്ചാണ് യോഗം. അടുത്തിടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾതല വിജയികളെ അനുമോദിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കെന്ന സൂചന നൽകിയുള്ള വാചകങ്ങൾ വിജയ് പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനോടു ചേർത്താണ് ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ യോഗത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവരുന്നത്.

ഫാൻസ് അസോസിയേഷന്‍ ആയ ദളപതി വിജയ് മക്കൾ ഇയക്കം (ടിവിഎംഐ) പ്രത്യേക പതാകയോ ചിഹ്നമോ ഇല്ലാതെ അവസാന പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നു. 169 അംഗങ്ങൾ മത്സരിച്ചതിൽ 115 പേരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വിജയ് തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിനു മുൻപ് കളം അറിയാൻ നടത്തിയ പരീക്ഷണമാണിതെന്നാണ് സൂചന.

അതേസമയം, പൊതുവിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും വിജയ്‌യുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തെങ്കിലും തമിഴ് ജനതയുടെ വോട്ട് ദളപതി എത്രത്തോളം കൊണ്ടുപോകുമെന്ന ഭീതി എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. ജെ. ജയലളിതയുടെ ഇല്ലായ്മയോടെ അണ്ണാ ഡിഎംകെ ഏതാണ്ട് അപ്രധാനമായ മട്ടാണ്. എം. കരുണാനിധി മരിച്ചെങ്കിലും മകൻ സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർട്ടി മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതേസമയം, പലവട്ടം സൂചനകൾ നൽകിയെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയപ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ നിലപാട് അറിയിക്കാൻ വിജയ് ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല. ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ യോഗത്തിനുശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

