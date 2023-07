തെരുവുനായ ആക്രമണം: കോഴിക്കോട് കൂത്താളിയിൽ ആറു സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി

കോഴിക്കോട്∙ തെരുവുനായ ആക്രമണത്തെ തുടർന്നു കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര കൂത്താളി പഞ്ചായത്തിലെ ആറു സ്കൂളുകൾക്ക് തിങ്കളാഴ്ച അവധി. കൂത്താളി വൊക്കേഷനല്‍ ഹയര്‍ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂള്‍, വേങ്ങാപ്പറ്റ യുപി സ്‌കൂള്‍, കൂത്താളി യുപി സ്‌കൂള്‍, കല്ലോട് എല്‍പി സ്‌കൂള്‍, പൈതോത്ത് എല്‍പി സ്‌കൂള്‍, കല്ലൂര്‍ കൂത്താളി എംഎല്‍പി സ്‌കൂള്‍ എന്നീ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കാണ് അവധി.

ഞായറാഴ്ച പ്രദേശത്ത് നാലു പേരെ തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ പിടികൂടാൻ സാധിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അവധി നൽകാൻ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചത്. വെളുത്താടന്‍ വീട്ടില്‍ ശാലിനി(38), പേരാമ്പ്ര സ്വദേശി പ്രസീത(49), കൂത്താളി മാങ്ങോട്ടില്‍ കേളപ്പന്‍(68), വിളയാട്ടു കണ്ടിമുക്കില്‍ പതിനെട്ടു വയസ്സുകാരനായ ഒരു വിദ്യാർഥി എന്നിവർക്കാണ് തെരുവുനായ ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കറ്റത്.

English Summary: Stray Dog Attack: Holiday for six schools in Koothali, Kozhikode