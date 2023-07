മരണപ്പൊഴിയായി മുതലപ്പൊഴി: കേൾക്കുമോ സർക്കാരേ, ഈ സാധുമനുഷ്യരുടെ വിലാപം?

തിരുവനന്തപുരം∙ മുതലപ്പൊഴിയിൽ 2011 മുതൽ ഇതുവരെ അപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചത് 25 പേരെന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ കണക്ക്. ഇതിൽ രണ്ടുപേരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. അഞ്ചുതെങ്ങ് മുതൽ വേളിവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ 2011 മുതൽ ഇതുവരെ 63 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു മരിച്ചു. ഹാർബർ നിർമാണത്തിലെ അപാകതയാണു മുതലപ്പൊഴിയിൽ അപകടങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആരോപണം. കേരളത്തില്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സ്ഥിരമായി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു മരിക്കുന്ന സ്ഥലമെന്ന കുപ്രസിദ്ധിയും മുതലപ്പൊഴിക്കാണ്.

പ്രദേശത്ത് അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പരിഹാരം നിർദേശിക്കാൻ പുണെയിലെ സെൻട്രൽ വാട്ടർ ആൻഡ് പവർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ (സിഡബ്ല്യുപിആർഎസ്) എന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്ഥാപനത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇവർക്കു നൽകാനുള്ള 54 ലക്ഷം രൂപയും ആവശ്യപ്പെട്ട ഡേറ്റയും കൈമാറി. മൺസൂണിനുശേഷമുള്ള സ്ഥലത്തെ വ്യതിയാനങ്ങളുടെ ഡേറ്റയാണ് ഇനി കൈമാറാനുള്ളത്. ഇത് ഓഗസ്റ്റിൽ നൽകുമെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. ഈ വർഷം റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

പുലിമുട്ടിന്റെ നീളം കൂട്ടണമെന്നു നേരത്തേതന്നെ ആവശ്യം ഉയർന്നെങ്കിലും പഠന റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കട്ടെയെന്ന നിലപാടിലാണ് സർക്കാർ. ജനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി പരിഗണിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാനാണ് സർക്കാർ ആലോചന. അഴിമുഖം അശാസ്ത്രീയമായി നിർമിച്ചതാണ് അപകടകാരണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. പ്രകൃതിദത്തമായി സംഭവിച്ചിരുന്ന മണലൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടു. ഒരു സീസണിൽ തെക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന മണൽ, തുറമുഖം നിർമിച്ചതു കാരണം വടക്കോട്ട് എത്തുന്നില്ലെന്നാണു പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്. തുറമുഖ നിർമാണം കാരണം തുറമുഖ ചാനലിനോടു ചേർന്ന് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള കല്ലുകളും ടെട്രാപോഡുകളും അഴിമുഖത്തേക്ക് ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്.

ഡ്രജിങ് കൃത്യമായി നടക്കാത്തതിനാൽ പലയിടങ്ങളും മണൽതിട്ടകൾ രൂപം കൊണ്ടു. 6 മീറ്ററെങ്കിലും ആഴം വേണ്ട സ്ഥലത്ത് രണ്ടു മീറ്ററായി ആഴം കുറയുമ്പോൾ ചുഴികൾ രൂപപ്പെടുകയും ബോട്ടുകൾ മറിയുകയും ചെയ്യും. അഴിമുഖത്തിന്റെ വീതി 90 മീറ്ററിൽനിന്ന് 50 മീറ്ററായി ചുരുങ്ങി. കല്ലുകളും ടെട്രാപോഡുകളും ചെരിഞ്ഞു വീണതാണ് കാരണം. വള്ളങ്ങൾ പോകുന്ന ഭാഗത്തെ ആഴക്കുറവ് തിരിച്ചറിയാൻ ബോയകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം നടപ്പിലായില്ല. അഴിമുഖത്തെ പാറയും മണലും നീക്കി 5 മീറ്റർ ആഴം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടി എങ്ങുമെത്തിയില്ല. കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2011ലാണ് ഹാർബറിന്റെ നിർമാണം ആരംഭിച്ചത്. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 31 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് പുനർനിർമാണം നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ലെന്നു നാട്ടുകാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

