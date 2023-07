വീണ്ടും ഒരു ചീറ്റപ്പുലി കൂടി ചത്തു; നാലുമാസത്തിനിടെ ചാവുന്നത് ഏഴാമത്തെ ചീറ്റ

ഭോപ്പാൽ∙ മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ നാഷനൽ പാർക്കിൽ ആൺചീറ്റപ്പുലി ചത്തു. നാലുമാസത്തിനിടെ ഏഴാമത്തെ ചീറ്റയാണ് ചത്തത്. ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് ചീറ്റയുടെ കഴുത്തിൽ പരുക്കുപറ്റിയതായി അധികൃതർ കണ്ടത്. ഡോക്ടർമാർ മുറിവുണങ്ങുന്നതിനായി മരുന്നു നൽകിയിരുന്നു.



‘‘ഉച്ചയ്ക്കു രണ്ടുമണിയോടെ ആൺചീറ്റ തേജസ് ചത്തു. ചീറ്റയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായ പരുക്കിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു ശേഷം മാത്രമേ മരണകാരണം എന്താണെന്നു വ്യക്താമാകൂ’’– ഫോറസ്റ്റ് പ്രിന്‍സിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ജെ.എസ്.ചൗഹാന്‍ പറഞ്ഞു.

മാർച്ച് 27ന് സാഷ എന്നു പേരായ പെൺ ചീറ്റ വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചത്തു. ഏപ്രിൽ 23ന് ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് ഉദയ് എന്ന ചീറ്റയും ചത്തിരുന്നു. മേയ് 9ന് ദക്ഷ എന്ന പെൺചീറ്റ ആൺചീറ്റയുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിലായിരുന്നു ചത്തത്. കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നവും നിർജലികരണവും മൂലം മേയ് 25ന് രണ്ട് ചീറ്റകുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ചത്തിരുന്നു.

നേരത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം എട്ട് ചീറ്റകൾ കുനോ ദേശീയ പാർക്കിൽ ചത്തിരുന്നു. ചീറ്റകളുടെ മരണത്തില്‍ അസ്വാഭാവികത ഇല്ലെന്നാണ് അന്ന് കേന്ദ്രം പറഞ്ഞത്. 90 ശതമാനവും പോഷകാഹാര കുറവാണ് ചീറ്റകളുടെ മരണത്തിനു കാരണം. മേയ്മാസത്തിൽ ആറ് ചീറ്റകൾ ചത്തപ്പോൾ വരുംമാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ എണ്ണം ചാവുമെന്ന് വന്യജീവി വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു.

English Summary: Another Cheetah, Tejas, Dies At Kuno, 7th Death In 4 Months