നിരോധിത പോൺ സൈറ്റിന്റെ സ്റ്റിക്കർ; ബസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ്

തൃശൂർ∙ നിരോധിത പോൺ സൈറ്റിന്റെ സ്റ്റിക്കർ പതിച്ച സ്വകാര്യ ബസ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തൃശൂർ–കുറ്റിപ്പുറം റൂട്ടിലോടുന്ന മായാവി എന്ന ബസാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇതേ തുടർന്ന് സ്റ്റിക്കർ ബസ് ജീവനക്കാർ തന്നെ നീക്കി. English Summary: Bus with sticker of banned porn site in police custody