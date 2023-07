തർക്കം മൂത്തു; യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊന്ന് ഭാര്യയും മുൻഭാര്യയും, യുവതികൾ പിടിയിൽ

പട്ന∙ തർക്കത്തിനിടെ ഭാര്യയും മുൻ ഭാര്യയും ചേർന്നു യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊന്നു. ബിഹാറിലെ ഛപ്രയിലാണു ദാരുണ സംഭവം. അലംഗിർ അൻസാരി (45) എന്നയാളാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഡൽഹിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അലംഗിർ അടുത്തിടെയാണ് അവധിയെടുത്തു നാട്ടിലെത്തിയത്. ഇയാളുടെ മുൻ‌ ഭാര്യ സൽമയും നിലവിലെ ഭാര്യ ആമിനയും ഡൽഹിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരും കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിൽ നാട്ടിലെത്തി.

മൂവരും തമ്മിൽ കാണുകയും വാക്കുതർക്കമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. തർക്കത്തിനിടെ യുവതികൾ കത്തികൊണ്ട് അലംഗിർ അൻസാരിയെ കുത്തിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു എന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഉടനെ അടുത്തുള്ള പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചു. അവിടെനിന്നു പട്ന മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു റഫർ ചെയ്തു. ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയായിരുന്നു അലംഗിറിന്റെ മരണം. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനുശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്കു കൈമാറിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിൽ പ്രതികളായ 2 സ്ത്രീകളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നും അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. 10 വർഷം മുൻപാണു സൽമയെ അലംഗിർ വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഇരുവർക്കുമിടയിൽ അസ്വസ്ഥത പതിവായതോടെ സൽമ താമസം മാറി. ആറു മാസം മുൻപാണു ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ ആമിനയെ അലംഗിർ വിവാഹം ചെയ്തത്. സൽമ ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഡൽഹിയിലെത്തി ആമിനയുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നതായി അലംഗിറിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

