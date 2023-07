എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി ജനറൽ സെക്രട്ടറി: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ അംഗീകാരം

ചെന്നൈ∙ തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ.പളനിസ്വാമിയെ എഐഎഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി അംഗീകരിച്ചു കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. എഐഎഡിഎംകെ പാർട്ടി ഭാരവാഹികളുടെ പുതുക്കിയ പട്ടിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ദിണ്ഡിഗൽ സി. ശ്രീനിവാസൻ ആണു പാർട്ടി ട്രഷറർ. തമിഴ് മഗൻ ഹുസൈനാണു ചെയർമാൻ. ജൂലൈ 18 നു ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന എൻഡിഎ യോഗത്തിലേക്കും പളനിസ്വാമിക്കു ക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എടപ്പാടി പളനിസാമി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാകുന്നതിനെതിരെ ഒ.പനീർസെൽവം നൽകിയ ഇടക്കാല ഹർജികൾ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി മാർച്ചിൽ തള്ളുകയും പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പളനിസ്വാമിയെയും അനുയായികളെയും പുറത്താക്കിയതിൽ ഇടപെടാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പട്ടിക പുതുക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

എഐഎഡിഎംകെ അധികാരത്തർക്കത്തിൽ പനീർശെൽവം വിഭാഗത്തിനേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയാണിത്. അതേസമയം തമിഴ്നാട് കോടനാട് എസ്റ്റേറ്റ് കേസിൽ അന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒപിഎസ് വിഭാഗം ഓഗസ്റ്റ് 1 നു പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണു വിവരം.

