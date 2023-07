മണിപ്പുർ കലാപം: മരണം 142 എന്ന് സർക്കാർ; പലായനം ചെയ്തത് 54,488 പേർ

ഗുവാഹത്തി∙ രണ്ടുമാസം പിന്നിട്ട മണിപ്പുർ കലാപത്തിൽ 142 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. കൂടുതൽ മരണം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ്, ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ്, ചുരാചന്ദ്പുർ ജില്ലകളിലാണെന്നും സുപ്രീംകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സുപ്രീംകോടതിയുടെ ജൂലൈ 3ലെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണിപ്പുർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിനീത് ജോഷിയാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്.



മേയ് 3 മുതൽ ജൂലൈ 4 വരെയുള്ള പൊലീസ് രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ്, ഇംഫാല്‍ ഈസ്റ്റ് ജില്ലകളിൽ 29 വീതം മരണവും ചുരാചന്ദ്പുരിൽ 26 മരണവുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. താഴ്‍വരയിലെ കക്ചിങ്, ബിഷ്ണുപുർ ജില്ലകളിൽ യഥാക്രമം 21, 18 വീതം പേർ മരിച്ചു. മലയോര ജില്ലയായ കാങ്പോക്പിയിൽ എട്ട് പേരാണ് മരിച്ചത്.



ജൂലൈ 3 വരെ 5,053 തീവയ്പ്പ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടതായും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. കാങ്പോക്പി (1091), ചുരാചന്ദ്പുർ (1043) ജില്ലകളിലാണ് കൂടുതൽ കേസുകൾ. ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റിൽ‌ 938 കേസുകളും ബിഷ്ണുപുരിൽ 528 കേസുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.



കലാപത്തെത്തുടർന്ന് വീടുകൾ വിട്ട 54,488 പേർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിഞ്ഞുവരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചുരാചന്ദ്പുരിൽ മാത്രം 102 ക്യാമ്പുകളിലായി 14,816 പേർ അഭയംതേടി. കാങ്പോക്പിയിൽ 12,740 പേർ 60 ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്.



കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജൂലൈ 4 വരെ 5996 എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 181 പേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ഇതിൽ 110 പേരെ ജ്യാമ്യത്തിൽവിട്ടു.



അതേസമയം കലാപം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മണിപ്പുരിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഒരു പൊലീസുകാരൻകൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഞായറാഴ്ച തീവയ്പ്പിൽ 10 പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ക്രമസമാധാനം കൈവരിക്കാനായി മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പൊലീസിനെയും സുരക്ഷാസേനയേയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary: 142 deaths reported in Manipur Violence so far; 54488 displaced from their land