സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുന്നതിനിടെ 7 വലിയ ഗ്ലാസ് പാളികൾ ദേഹത്തേയ്ക്ക് വീണു; തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കൊച്ചി∙ ഇടയാർ റോയൽ ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറിയിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുന്നതിനിടെ ഗ്ലാസ് പാളികൾ ദേഹത്തേയ്ക്കു മറിഞ്ഞുവീണ് തൊഴിലാളി മരിച്ചു. അസം സ്വദേശിയായ ധൻകുമാർ (20) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്നു പുലർച്ചെ 2.49നാണ് സംഭവം.

ടെംപറിങ് മെഷീനിൽനിന്ന് ട്രോളി സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഇറക്കിവച്ച ഏഴു വലിയ ഗ്ലാസ് പാളികളിൽ അവസാനത്തെ ഗ്ലാസിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ട്രോളി സ്റ്റാൻഡിന്റെ അടിഭാഗം ഒടിഞ്ഞാണ് ഗ്ലാസ് പാളികൾ മറിഞ്ഞത്. മറ്റു തൊഴിലാളികൾ സ്ഥലത്ത് ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു അപകടം.

ബിനാനിപുരം പൊലീസും ഏലൂരിൽനിന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് സംഘവുമെത്തിയാണ് ധൻകുമാറിനെ പുറത്തെടുത്തത്. 11 അടി നീളവും 6 അടി വീതിയും 12 മി.മീ കനവുമുള്ള ഗ്ലാസ് പാളികളാണ് ധൻകുമാറിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വീണത്. മൃതദേഹം കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ.

