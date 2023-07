യുക്രെയ്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്ത് യുഎസ്

വാഷിങ്ടൺ∙ യുക്രെയ്നിൽ ദീര്‍ഘകാല സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി യുഎസ്. യുക്രെയ്നിന്റെ പരമാധികാരവും അതിരുകളും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഏതു രാജ്യത്തിന്റെയും സമാധാനശ്രമം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വക്താവ് മാത്യു മില്ലർ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയ്ക്ക് റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷത്തിന് അയവുവരുത്താനാകുമോ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

യുക്രെയ്നെതിരെയുള്ള യുദ്ധം റഷ്യയുടെ നയതന്ത്ര പരാജയമാണ്. അവർക്ക് നിരവധി സൈനികരെയും യുദ്ധോപകരണങ്ങളും നഷ്ടമായി. നിരവധി രാഷ്ടങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധം അവരുടെ സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംഘർഷത്തിന്റെ തുടക്കംമുതൽ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ യുക്രെയ്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിന്തുണ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും മില്ലർ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനുമായി കഴിഞ്ഞ മാസം നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ വിഷയത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയിൽ യുദ്ധം ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതം നേതാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്തു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്കും യുഎൻ ചാര്‍ട്ടറിനും അനുസൃതമായി വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുമെന്ന് ഇരുനേതാക്കളും ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു. യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധാനന്തര നിർമാണ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച നടത്തി.

മേയിൽ ഹിരോഷിമയിൽ നടന്ന ജി–7 ഉച്ചകോടിക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻറ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. സമാധാനശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി.

