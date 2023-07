തക്കാളി വില 100 കടന്നിട്ട് ആഴ്ചകൾ: വിപണിയിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി∙ തക്കാളി വില കിലോയ്ക്ക് 100 രൂപ കടന്ന് ആഴ്ചകൾ പിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ വിലനിയന്ത്രണത്തിന് നടപടികളുമായി കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃകാര്യ മന്ത്രാലയം. ആന്ധ്ര പ്രദേശ്, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും തക്കാളി സംഭരിച്ച് വിലക്കയറ്റം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ നാഷണൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ കോഓപ്പറേറ്റിവ് മാർക്കറ്റിങ് ഫെഡറേഷൻ, നാഷണൽ കോ–ഓപ്പറേറ്റിവ് കൺസ്യൂമേർസ് ഫെഡറേഷൻ എന്നിവയ്ക്കു നിർദേശം നൽകി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ വിലകുറഞ്ഞ തക്കാളി ഡൽഹിയിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ഒരുമാസത്തിനിടെ തക്കാളിയുടെ ചില്ലറവിൽപനയ്ക്ക് വിലകൂടിയ ഇടങ്ങളിലായിരിക്കും പുതിയ സ്റ്റോക്ക് എത്തിക്കുക. മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തക്കാളി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തെക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളിലാണ് 60 ശതമാനത്തോളം ഉത്പാദനം. ഇവിടങ്ങളിൽ അധികമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന തക്കാളിയാണ് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. വിളവെടുപ്പുകാലവും ഓരോ മേഖലയിലും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഡിസംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തക്കാളി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ജൂലൈ–ഓഗസ്റ്റ്, ഒക്ടോബർ–നവംബര്‍ സീസണുകളിലാണ് തക്കാളിക്ക് ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടാറുള്ളതെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

പൊതുവേയുള്ള ക്ഷാമത്തിനുപുറമെ മൺസൂൺ ജൂലൈയിൽ വന്നതും ഇത്തവണ തക്കാളി കൃഷിയെയും വിതരണത്തെയും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചു. നിലവിൽ ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്ര പ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നാണ് കൂടുതലായി തക്കാളി മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പുതിയ സ്റ്റോക്ക് എത്തുന്നതോടെ തക്കാളി വില കുറയുമെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി

